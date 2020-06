Nach Diskussionen um Erhalt: Tiernotstation in Tilzow macht weiter

Tilzow

Gute Nachricht für die Tiernotstation in Tilzow: Der Betrieb geht weiter. Auch wenn seit Jahresbeginn das Amt West-Rügen seine Fundtiere nach Stralsund bringt und andere Gemeinden ein Angebot eines ortsansässigen Tierarztes zur Unterbringung, Betreuung und Vermittlung ihrer Fundtiere nutzen, ist der Weiterbetrieb der Station, die durch den Tierschutzverein Rügen/ Hiddensee betrieben wird, mit den verbleibenden Gemeinden möglich. Dies teilte der Vorstand des gemeinnützigen Vereins mit.

Der Vorstand hat in einer seiner letzten Sitzungen mehrere Entscheidungen getroffen, die auch in Zukunft den Betrieb der Tiernotstation ermöglichen. Eine wichtige Entscheidung dafür ist die Ausschreibung der Stelle eines neuen Leiters, die zum 1. Januar 2021 zu besetzen ist. Die langjährige Leiterin Heike Stock geht im Frühjahr 2021 in den Ruhestand.

Anzeige

Fördermittel selbst beantragen

Geplant ist eine zwei- bis dreimonatige Übergabe der Aufgabenbereiche. „Eine weitere wichtige Entscheidung ist die Antragstellung an die Stadt Bergen auf Rügen als Grundstückseigentümerin, um das Grundstück der Tiernotstation über Erbbaupacht von der Stadt zu erwerben“, teilte der Vorstand mit.

Weitere OZ+ Artikel

Damit würden die Investitionskosten entfallen, die von Bergen, den Ämtern und Gemeinden für notwendige Investitionen an den Gebäuden gefordert wurden. „Als Grundstückseigentümer ist der Verein dann in der Lage, Fördermittel für notwendige Investitionen selbst zu beantragen oder auch Kredite aufzunehmen.“

Mehr Arbeit für Vereinsmitglieder

Deshalb hat der Vorstand auch mit dem früheren Sponsor „ Aktion Tier – Menschen für Tiere“ Kontakt aufgenommen, um ab 2021 wieder in die Förderung aufgenommen zu werden. Ein weiterer Schritt ist die Motivation der Vereinsmitglieder, die dann mehr als bisher die Arbeit mit den Tieren in der Station, vor allem an den Wochenenden, übernehmen müssen.

Die Tiernotstation Tilzow beherbergt zur Zeit acht Hunde und 39 Katzen. In den ersten Monaten dieses Jahres wurden 21 Hunde, 14 Katzen, ein Prachtrosella (Sittich) und ein Kaninchen als Fundtiere aufgenommen. In diesem Zeitraum wurden davon acht Hunde, 32 Katzen und der Prachtrosella vermittelt. 13 Hunde konnten zudem an den jeweiligen Besitzer zurückgehen. Ein Hund und acht Katzen verstarben an Herzversagen, Tumoren oder an anderen nicht heilbaren Krankheiten.

Lesen Sie auch hier

Von OZ