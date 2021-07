Nach Eklat in Berlin: Wird Pop-Ikone Nena auf Rügen auftreten?

Bergen

Rügen freut sich auf die deutsche Popikone Nena. Am 8. August tritt sie zum ersten Mal auf der Insel Rügen auf und kommt zur Waldbühne nach Bergen. Der Ticketverkauf läuft gut, eingefleischte Fans haben sich ihre Konzertkarte schon längst gesichert. Doch seit ihren Äußerungen bei einem Konzert in Berlin kippt die Stimmung. Ein Veranstalter aus Hessen hat darauf reagiert und der Sängerin eine Abfuhr für ihr Konzert im September erteilt. Droht jetzt auch ein Aus für den Auftritt auf Rügen?

Am Sonntagabend war sie zu Gast im brandenburgischen Schönefeld in der Nähe des Flughafens BER. Als Platzmarkierungen dienten 15 000 Coca-Cola-Boxen, die im Zuschauerbereich integriert waren. Das Open-Air-Konzert wurde vor einer möglichen Zugabe beendet – laut mehrerer Videos bei Twitter hatte sich Nena zuvor über die Hygienevorschriften geäußert. „Mir wird gedroht, (...) dass sie die Show abbrechen, weil ihr nicht in eure (...) Boxen geht“, sagte Nena laut Videos.

„Ich überlasse es in eurer Verantwortung, ob ihr das tut oder nicht. Es darf jeder frei entscheiden, genauso wie jeder frei entscheiden darf, ob er sich impfen lässt oder nicht.“ Nach Angaben der örtlichen Verwaltung gab es „keine Verfügung des Ordnungsamtes, sondern eine Entscheidung des Veranstalters, das Konzert nach Abschluss des Hauptprogramms zu beenden“.

Sofortige Reaktion aus Wetzlar

Die Verantwortlichen aus Wetzlar reagierten sofort. „Wir als Veranstalter des ‚Strandkorb Open Air – Wetzlar‘ haben das Konzert mit Nena am 13. September im Einvernehmen mit der Agentur der Künstlerin unmittelbar nach den jüngsten Ereignissen in Berlin abgesagt“, heißt es dort. Es folgt eine längere Erklärung, in der unter anderem steht, dass es den Veranstaltern wichtig und „bereits im Vorfeld vertraglich vereinbart“ gewesen sei, „dass die Konzerte nicht als politische Bühne genutzt werden dürfen“.

Die Notbremse ziehen und damit das Konzert absagen wie sein hessischer Kollege, möchte der Rügener Waldbühnen-Chef Kay Theen nicht. „Wir sind Veranstalter und keine Politiker – so sehe ich das persönlich. In erster Linie freuen wir uns, dass Nena kommt, und dass nach dem langen Corona-Lockdown wieder Kultur entsteht“, sagt er.

Über mögliche Konsequenzen, sollte es von der Künstlerin auf der Bühne weitere Äußerungen in Sachen Corona geben und müsste sie deshalb frühzeitig die Bühne verlassen, möchte er jetzt nicht nachdenken. „Bei Konzerten gibt es immer Verträge, die es einzuhalten gilt. Da wir bisher noch nie Probleme mit den Künstlern hatten, gehe ich davon aus, dass es auch bei diesem Konzert reibungslos ablaufen wird“, ist sich der Veranstalter sicher.

„Sie kannte die Bedingungen in Berlin“

Einziger Kritikpunkt: Ihr Management wusste schon vorher, dass in Berlin Boxen im Zuschauerraum stehen werden. Wer unter solchen Bedingungen nicht auftreten möchte, hätte somit im Vorfeld die Möglichkeit gehabt, den Vertrag erst gar nicht zu unterschreiben. „Berlin hat nun mal diese Vorgaben, daran muss man sich dann halten“, sagt Kay Theen.

In MV sind Veranstaltungen auf Antrag sogar bis 2500 Menschen möglich. So viele Gäste sind auch für das Nena-Konzert in Bergen zugelassen. „Wir halten uns strikt an die Regeln, die das Land vorgibt. Diese Bestimmungen teilen wir auch Besuchern und Künstlern mit, die sich ebenfalls strikt daran halten müssen. Nur so funktioniert unser Konzept“, sagt Kay Theen.

Ab kommendem Wochenende – das ist neu – wird sogar eine Impfstation auf dem Waldbühnen-Gelände aufgebaut sein. Bei jeder Veranstaltung haben Besucher hier die Möglichkeit, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen.

Mehr Rücksicht nehmen

In der Bevölkerung ist der Auftritt von Nena im Gedächtnis hängengeblieben und wird kontrovers diskutiert. „Die Frau hat doch nur ihre Meinung gesagt. Sie hat sich zwar etwas unglücklich ausgedrückt, war aber direkt und ehrlich. Ihre Gesangskünste haben sich doch dadurch nicht verändert“, sagt Urlauber Christoph Weisen (47) aus Schwerin.

Eine andere Meinung vertritt Silke Schwass (25) aus Leipzig, die in einem Krankenhaus arbeitet und mit Menschen in Kontakt tritt, die an Corona erkrankt sind. „Ich freue mich zwar, dass die Künstler endlich wieder durchstarten dürfen, aber jeder sollte Rücksicht auf andere Menschen nehmen. Das gilt für Musiker auf der Bühne genauso, wie für die Gäste“, sagt sie.

Stars und ihre Sonderwünsche

Andere Gastgeber auf der Insel – in Sellin startet etwa am Wochenende die Veranstaltungsreihe „Meermusik“ – begrüßen demnächst auch Stars. Etwa Lotte, Lea, Gestört aber Geil oder Michael Schulte. „Wir haben klare Regeln vom Land, was aufgrund der Corona-Pandemie erlaubt ist und was nicht. Und daran halten wir uns, aber auch die Künstler auf der Bühne. Da gab es im Vorfeld keine Diskussionen“, sagt Steffi Besch, Eventmanagerin der Kurverwaltung.

Eher sind es die Sonderwünsche der Stars, die mal frischen Ingwer und einheimisches Bier ordern. „Oder auch mal spontan eine Massage an einem Sonnabendnachmittag im Hochsommer“, sagt sie.

