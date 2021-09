Nach Feuer bei Karls auf Rügen: So soll der Betrieb jetzt weitergehen

Zirkow

Auf dem Gelände von „Karls Erlebnisdorf“ in Zirkow auf Rügen ist am Sonntagmorgen ein Großfeuer ausgebrochen. Ein Nebengebäude, konkret der sogenannte Dorfgrill, brannte komplett nieder. Ursache ist nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt an einer Tiefkühltruhe. Neben der heimischen Feuerwehr waren insgesamt Kameraden aus Lancken-Granitz, Binz, Bergen und Putbus an der Löschaktion beteiligt. Sie konnten nicht nur den Brand löschen, sondern auch verhindern, dass die Flammen auf die Nachbargebäude übergriffen. Das Hauptgebäude und die anderen Einrichtungen auf dem Hof blieben unbeschädigt. Von dem „Dorfgrill“ ist nur noch das hölzerne Gerippe übrig, mehrere Hunderttausend Euro Sachschaden entstanden nach ersten Polizeiangaben.

„Als wir kurz nach der Alarmierung am Sonntagmorgen gegen halb sechs ankamen, brannte das Gebäude schon in voller Ausdehnung“, sagt der Zirkower Wehrführer Mathias Ottenbreit. Er und seine Kameraden waren die ersten Helfer vor Ort. „Als ich aus der Haustür trat, habe ich schon den Feuerschein gesehen.“ Allerdings dachten er und alle anderen Feuerwehrleute anfangs, dass ein Feld in Flammen stünde. Bei der Alarmierung durch die Rettungsleitstelle war zuerst von einem Flächenbrand die Rede gewesen.

Kriminalisten und Brandursachen-Ermittler untersuchen am Sonntagvormittag die Brandruine bei Karls Erlebnisdorf in Zirkow auf Rügen Quelle: Maik Trettin

Bevor die Löscharbeiten beginnen konnten, musste erst die Wasserversorgung sichergestellt werden. Die ist in ganz Zirkow problematisch, sagt der Wehrführer. Es fehlen schlichtweg Hydranten. Aus diesem Grund hat der Eigentümer Robert Dahl in Absprache mit der Feuerwehr einen riesigen Wassertank auf dem Areal installiert. Der Behälter, der aussieht wie ein Silo, ist randvoll mit rund 300 000 Litern Wasser gefüllt. Die werden im Bedarfsfall über eine auf dem Gelände verlegte Ringleitung angezapft, erklärt der stellvertretende Wehrführer Alexander Hermann. „Aber das Wasser steht in dieser Leitung natürlich nicht sofort an jeder Stelle zur Verfügung“, ergänzt Mathias Ottenbreit. Aus diesem Grund sei es wichtig gewesen, dass die Wehren aus Putbus und Binz die Tanks ihrer Fahrzeuge am Hydranten an der Binzer Straße füllten und das Löschwasser zum Einsatzort brachten.

Glück im Unglück: Wind hatte nachgelassen

Bei den Löscharbeiten hatten die Feuerwehrleute auch ein bisschen Glück. Noch am Nachmittag war es ziemlich windig. Zum Abend hatte sich der Wind dann gelegt und so blieb es auch bis zum Morgen. Hätte er weiter aus der Richtung geweht wie am Vortag, hätten die Flammen vermutlich schon auf die benachbarte Vogelvoliere und möglicherweise auf das Hauptgebäude übergreifen können. So blieb das Feuer auf den „Dorfgrill“ beschränkt. Den nahmen am Sonntagvormittag Kriminalisten und Brandursachen-Ermittler unter die Lupe. Sie wühlten in den Trümmern des Gebäudes und suchten nach Hinweisen, was das Feuer ausgelöst haben könnte. Ansonsten lief der Betrieb auf dem Gelände weiter wie gewohnt. Ab und an stoppten Besucher kurz an der Brandruine, an der es nach Qualm und verbranntem Holz roch, bevor sie ihren Rundgang zu den anderen Ständen und Freizeitangeboten fortsetzten.

Mandy Köhler, Teamleiterin für die Gastronomie bei Karls Erlebnisdorf in Zirkow Quelle: Maik Trettin

Auch für die Mitarbeiter lief es weiter wie gewöhnlich. Einer von ihnen, der Bäcker, hatte das Feuer am Morgen bei Dienstbeginn entdeckt und Alarm geschlagen. Im ersten Moment sei er, wie auch so mancher Kollege, erschrocken und geschockt gewesen, erzählt der Inhaber Robert Dahl. „Das ist natürlich ein Rückschlag für uns.“ Mandy Köhler, die als Teamleiterin in Zirkow die Gastronomie verantwortet, habe vor Schreck kurz geweint, als sie am Telefon miteinander sprachen. Zwei Stunden später lässt sich die Zirkowerin nichts mehr davon anmerken. Sie läuft mit ihrem Funkgerät über das Gelände, organisiert den täglichen Betrieb, kümmert sich um die Retter und um die Kriminalisten, die den Brandort untersuchen. Aber der Schreck ist noch lange nicht verwunden. „Das war das Herzstück unserer Außengastronomie, so etwas wie mein Lieblingsplatz“, sagt sie. An dem Grillhäuschen versorgten sich viele Gäste mit Bratwurst und Bier und genossen auf den Plätzen davor nicht nur den kleinen Imbiss, sondern auch den Überblick über das Gelände. Der Ort war so etwas wie das Zentrum und gleichzeitig ein Ruhepol in dem Trubel. „Aber der wird sicher nicht für immer verschwunden sein“, prophezeit sie.

Das bestätigt Robert Dahl. „Die Station war bei unseren Besuchern beliebt.“ Deshalb soll sie auch neu aufgebaut werden. „Wir werden das Beste aus der Situation machen und es als Chance begreifen“, sagt er. Bis dahin werde man prüfen, ob sich ein Provisorium einrichten lasse. Denn die Saison ist für das „Erlebnisdorf“ in Zirkow noch lange nicht vorbei. Ganz im Gegenteil: „Mit den Herbstferien geht das erst richtig los“, weiß Mandy Köhler. Vorerst müssen die Besucher auf die anderen gastronomischen Angebote, wie zum Beispiel die Pfannkuchen-Schmiede, ausweichen.

Am Montag will sich Robert Dahl selbst vor Ort ein Bild machen und mit den Mitarbeitern sprechen – und ganz sicher auch mit den Feuerwehrleuten. Denn die waren nicht das erste Mal auf dem Gelände im Einsatz. Schon mehrfach wurden sie gerufen, erinnern sich die Kameraden, und auch Robert Dahl spricht von einem mittlerweile „innigen Verhältnis“ zur Zirkower Feuerwehr. Der Unternehmer erinnert sich unter anderem an einen Schwelbrand, der sich kurz nach der Eröffnung der Anlage rund um den Schornstein des Hauptgebäudes entwickelt hatte. Seinerzeit mussten die Menschen evakuiert und das Dach teilweise geöffnet werden.

Zur Galerie 50 Feuerwehrleute haben am Sonntag Morgen den Brand in Zirkow unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Impressionen vom Einsatz und von der Brandruine sehen Sie hier.

Von Maik Trettin