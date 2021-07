Nach Flut im Westen: Welche Abläufe greifen, wenn es auf Rügen zur Katastrophe kommt?

Rügen

Rügen kennt sich mit Hochwasser aus. Die Menschen auf der Insel mussten bereits, wie jüngst erlebt, heftige Unwetter einstecken. Bei den Regenfällen in der Nacht zum 10. Juli prasselten teilweise mehr als 160 Liter Regen pro Quadratmeter auf den Boden und richteten in mehreren Orten hohen Schaden an. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Doch was passiert, wenn sich die Lage verschlimmert? Wie läuft die Maschinerie der Retter an? Wie werden Einwohner informiert und gerettet? Woher kommt das Trinkwasser, wenn alle Leitungen verstopft sind?

Wie regieren Rettungskräfte bei folgendem Szenario: Lang anhaltende Regenfälle sorgen für Überflutungen in vielen Gemeinden auf der Insel Rügen, einige Ortschaften sind vorübergehend nicht zu erreichen, umgeknickte Bäume und weggespülte Autos behindern Zufahrten. In vielen Häusern befinden sich noch Menschen, die sich nicht allein in Sicherheit bringen können. Strom- und Trinkwasserversorgung sind unterbrochen. Antworten kann Hagen Heinze geben. Er ist Fachdienstleiter beim Brand- und Katastrophenschutz im Landkreis Vorpommern-Rügen.

Wer beurteilt, ob es eine Gefahrenlage ist?

Der Landkreis hält 24/7, also rund um die Uhr, einen Bereitschaftsdienst vor, der die Lage bewertet. Wenn derjenige zur Einschätzung kommt, dass er sie allein nicht mehr händeln kann, dann hat er die Möglichkeit, einen Katastrophenstab zusammenzurufen, der sich in der Rettungsleitstelle in Stralsund einfindet. „Hier wird sich nach dem Sachstand erkundigt und Informationen aus allen möglichen Quellen, aus Medien, von Anrufen und Ämtern gezogen und bewertet. Zeitnah werden alle Anfragen abgearbeitet, etwa wenn eine Gemeinde Unterstützung benötigt oder zusätzliches Material oder weitere Katastrophenschutzkräfte organisiert werden müssen“, sagt Hagen Heinze.

Entlang der B 96 bei Samtens ist Anfang Juli an mehreren Stellen der Hang abgerutscht. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt. Quelle: Mathias Otto

Landkreis als Koordinator

Der Landkreis wirkt erst mal unterstützend für die Ämter, weil sie in solchen Fällen die zuständige Ordnungsbehörde ist. „Wenn sie aber Hilfe benötigen, wenden sie sich an uns. Wir übernehmen die Führung erst dann, wenn der Landrat den Katastrophenfall feststellt“, sagt er. Etwa, wenn das Ausmaß so groß ist, dass das Amt allein nicht mehr Herr der Lage ist oder etwa die Bundeswehr hinzugezogen werden muss. In diesem Zusammenhang lobt er die Arbeit von Arne Fründt, der als Amtsleiter aus dem Bereich Mönchgut-Granitz Anfang Juli schnell einen eigenen Krisenstab auf Amtsebene schuf und die Arbeiten im Südosten der Insel koordinierte.

Nach einem Unwetter am 10.07.2021 auf Rügen rutschten in Göhren große Erdmassen auf einen Bürgersteig. In vielen Orten der Insel liefen Keller voll Wasser. Straßen, Parkplätze und Wanderwege mussten vorübergehend gesperrt werden. Quelle: Stefan Sauer/Dpa

Wer ist Teil des Führungsstabes?

Die Ämter suchen sich in der Regel die Leute selbst. Oft sitzen Mitarbeiter von Kurverwaltung und Bauhof am Tisch, ebenso Vertreter der Feuerwehren. Auf Landkreisebene wird diese Runde um Fachberater, etwa von der Bundeswehr, vom Technischen Hilfswerk (THW) oder Wasserversorger erweitert.

Wie funktioniert die Notstromversorgung?

Das ist aus Sicht des Fachdienstleiters das größte Problem. „Wir können etwa mit Notstromaggregaten der Feuerwehr punktuell über einen kurzen Zeitraum aushelfen, aber nicht dauerhaft. Eine Feuerwehr hat im Normalfall ein Notstromaggregat. Wenn ich dann in einer Gemeinde mehrere Einrichtungen habe, wird es schon schwierig“, sagt Hagen Heinze.

Er sagt auch, dass es in Sachen Katastrophenfall ein Umdenken in der Bevölkerung geben muss. Ein Beispiel sind Landwirte, die ihre Kühe elektrisch melken und demnach über ein eigenes Notstromaggregat verfügen sollten. Jeder Haushalt sollte zudem im Besitz eines Radios sein, das batteriebetrieben ist, um so auch über mehrere Tage auf dem neuesten Stand sein zu können. In diesem Zusammenhang sei es wichtig, ausreichend Lebensmittel für mehrere Tage im Haus zu haben.

Kein Trinkwasser über mehrere Tage

„Für diesen Fall sind die Wasserversorger im Regelfall vorbereitet. Hier ist es der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen, der immer wieder Wassertransporte benötigt, wenn an Wasserleitungen gearbeitet werden muss, und die Leute in dieser Zeit über einen Wassertankwagen versorgt“, so Hagen Heinze. Diese Wagen würden auch in einem Katastrophenfall zum Einsatz kommen.

Wie bekommen Bürger mit, wenn es sich um einen Katastrophenfall handelt?

Polizei und auch Fahrzeuge der Feuerwehr sind mit Lautsprechern ausgestattet, die die Leute auch bei Stromausfall warnen können. Im Ernstfall könnten auch Nachbarn rekrutiert werden, die von Haus zu Haus gehen und die Bevölkerung auf die aktuelle Situation aufmerksam machen. „Das funktioniert aber nur, wenn die Straßen frei, also nicht überflutet sind. Deswegen ist der Strom das wichtigste Gut, was wir in solchen Fällen haben. Wenn wir keinen Strom mehr haben, geht fast gar nichts mehr“, sagt der Fachdienstleiter.

Gibt es Orte oder Gegenden auf Rügen, die bei Katastrophenlagen besonders gefährdet sind?

„Dazu zählen alle Gebiete, die tiefer liegen. In diesen Bereich fällt auch die Halbinsel Mönchgut. Unter anderem dann, wenn die Ostsee bei Ostwindlagen auf die Insel drückt“, sagt er. Ein spezieller Fall ist auch die Insel Ummanz, wenn hier etwa Deiche brechen sollten und so Wasser auf die Insel gelangen würde. Dann wirkt es so, als würde eine Wanne voll Wasser laufen.

Übt der Landkreis regelmäßig Einsätze in Katastrophenlagen?

Coronabedingt sind Übungen im vergangenen Jahr hinten runtergefallen. Zuletzt wurde landesweit ein Szenario durchgespielt. „Hinzu kommen Übungen und Lehrgänge in der Verwaltung. Die nächste Übung findet im Frühjahr 2022 in Malchow in der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz statt. Hier können und sollen Fehler auftreten, damit wir, wenn wir wirklich eine Katastrophenlage haben, bestmöglich vorbereitet sind“, sagt Hagen Heinze.

Von Mathias Otto