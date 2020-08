Sassnitz

„Früher kämpften die Fischer gegen Sturm und Wind. Heute gegen Greenpeace!!!“ Es ist eine Aussage der rund 70 Fischer Mecklenburg-Vorpommerns und deren Familienangehörigen, die am Montag in Sassnitz an der Kundgebung „Stoppt Greenpeace“ teilgenommen haben.

Letztlich geht es aber um weitaus mehr, als die jüngste Greenpeace-Aktion, bei der Aktivisten 60 Tonnen schwere Felsbrocken in den Adlergrund, einem Schutzgebiet vor Rügens Küste, geworfen haben. Die Meeresschützer wollen damit die artenreichen Steinriffe und Miesmuschelbänke dort vor den Grundschleppnetzen der Industriefischer schützen.

Vielmehr geht es den anwesenden Fischern um den Erhalt der Küstenfischerei und damit um den Erhalt eines der ältesten Handwerke. Denn tatsächlich machen nicht nur Umweltaktivisten den Fischern das Leben schwer, wie bei der Kundgebung deutlich wird. Auch der Politik schreibt man eine gehörige Portion Mitschuld am schlechten Stand der Küstenfischerei zu. Wobei Till Backhaus ( SPD), Mecklenburg-Vorpommerns Minister für Landwirtschaft und Umwelt, den Fischern seine Unterstützung zugesagt hat.

„So schwer wie jetzt hatten es die Fischer noch nie.“

„Wir wollen mit der Kundgebung auch allgemein auf die prekäre Situation der Fischer aufmerksam machen“, sagt Alexander Steffen, Kapitän Fischkutter "Blauwal" Quelle: Anja Krüger

Einer der Initiatoren dieser Kundgebung ist Alexander Steffen. Der 32-Jährige ist seit 2017 Kapitän auf dem Fischkutter „Blauwal“, der in Sassnitz seinen Heimathafen hat. Seit mehr als zehn Jahren ist er in der Fischerei tätig. Sein Beweggrund für die Kundgebung: „So schwer wie jetzt hatten es die Fischer noch nie. Zu den drastischen Fangbeschränkungen kommen nun auch noch Anfeindungen durch Umweltaktivisten, die unseren Berufsstand mit Füßen treten“, sagt er.

Und tatsächlich scheint die Schiffsglocke, die während des Demonstrationszuges vom Seesteg in Sassnitz zum Museumsschiff „ Havel“ erklingt, schon beinahe den Untergang der Küstenfischerei zu verkünden.

„Wir müssen Familien ernähren!“

Lautstark und mit zahlreichen Transparenten und Schildern machen die Fischer und deren Angehörige während des Marsches ihren Unmut deutlich – hauptsächlich zu der Greenpeace-Aktion, die die Initiatoren als Aufhänger nutzen, um auf ihre Gesamtlage aufmerksam zu machen. Umweltaktivisten wollen sie sein, dabei seien sie selbst die wahren Umweltsünder, meint Steffen und erntet kräftigen Applaus. Vier, fünf Schnellboote, ein Segelschiff, das nicht einmal unter Segel gefahren sei, SUVs: „Die CO2-Bilanz dieses Einsatzes dürfte erschreckend sein“, sagt er.

Seiner Meinung nach seien diese Umweltaktivisten nichts als Leute, die lediglich ein Abenteuer suchen würden – illegale unter dem Deckmantel eines gemeinnützigen Vereins. „Wir aber müssen Familien ernähren“, betont der Fischer. Er und seine Kollegen fordern die Politik auf, Greenpeace die Granitblöcke wieder entfernen zu lassen und die Gemeinnützigkeit des Vereins zu prüfen.

Backhaus will Probleme der Fischer thematisieren

Der Meinung ist auch Norbert Kahlfuß. Der ehemalige Fang- und Einsatzleiter der Sassnitzer Fischfangflotte: „Die Machenschaften dieses Vereins sollten gründlich untersucht werden!“ Das vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie angedrohte Bußgeld in Höhe von 50 000 Euro halte er für lächerlich. „Das zahlt der Verein aus der Portokasse“, meint er.

Ebenso wie die Aktion im Adlergrund ärgere ihn die Aussage von Greenpeace, dass die Ostsee das meist verschmutzte Meer sei. „Das ist eine Lüge sondersgleichen“, sagt er erbost. Ebenso übrigens, wie die Fischbestände durch Überfischung geschrumpft seien. Auch er sieht die Regierung in Handlungszwang. „Tut endlich was!“, fordert er.

Dr. Till Backhaus (2. v. l.), Landesminister für Landwirtschaft und Umwelt im Gespräch. Quelle: Anja Krüger

Den Problemen der Fischer verschließt sich anscheinend zumindest Landesminister Backhaus nicht. „Ich glaube ernsthaft daran, dass es den Fischern schlechter geht als den Fischen“, sagt er bei der Kundgebung. Er wolle die Probleme der Fischer zum Thema einer anstehenden Sondersitzung machen. Auch ihm sei es wichtig, dass die Felsen wieder aus dem Adlergrund verschwinden. Nicht zuletzt, weil sie auch ein Risiko für Fischkutter und deren Besatzungen darstellen.

Trotz Einladung: Greenpeace bleibt fern

Eine Forderung, die auch Gero Hocker, Präsident des Deutschen Fischereiverbandes und als Freier Demokrat Mitglied des Bundestages, äußert – nicht persönlich, aber zumindest per Audiobotschaft. An der Lage der Fischer sei auch seiner Meinung nach die Politik schuld. Zum einen sei die Wertschätzung der Urproduktion, wie der Fischerei, verloren gegangen. „Allzu häufig sind es aber auch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die zu Entscheidungen führen, sondern eher ein Bauchgefühl“, meint er. Dies geschehe meist aus moralischen Gründen aufgrund von falschen Informationen, die Organisationen wie Greenpeace medienwirksam verbreiten würden.

Obwohl eingeladen, lässt sich kein Vertreter von Greenpeace bei der Kundgebung sehen. Zu spät sei die Einladung eingegangen, teilt Thilo Maack, bei der Umweltorganisation Experte für Fischerei und Fischereipolitik, per E-Mail mit. Jedoch sei er bereit, sich mit den Fischern an einen runden Tisch zu setzen.

Fischer kämpfen an allen Fronten für ihren Berufsstand

„Heute haben wir wieder viele Worte gehört, aber wir wissen nicht, wie es weitergeht“, sagt Uwe Krüger, Fischer aus Ahlbeck Quelle: Anja Krüger

Zumindest haben sich die Fischer Gehör verschafft. So richtig zufriedengeben will sich aber beispielsweise Uwe Krüger damit nicht. Er ist Fischer in Ahlbeck. „Einer von insgesamt nur noch zweien“, berichtet er. „In den vergangenen 30 Jahren wurde alles kaputtgemacht“, kritisiert er. „Heute haben wir wieder viele Worte gehört, aber wir wissen nicht, wie es weitergeht“, sagt Krüger.

Gemeinsam mit Kollegen kämpft er für seinen Berufsstand. Und zwar mit einer Unterschriftensammlung für den Erhalt der Strand- und Küstenfischerei. Seit Februar sammeln sie Unterschriften zwischen Ahlbeck und Boltenhagen, um auf die prekäre Situation aufmerksam zu machen. Rund 4000 seien schon zusammengekommen.

