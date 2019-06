Gagern

Fassungslosigkeit im Kluiser Ortsteil Gagern: Einen Tag nach dem Großbrand ist das Ausmaß der Zerstörung erst richtig zu erkennen. Wo einst eine Scheune stand, stehen jetzt nur noch ein paar Mauerteile.

Auf einem großen Haufen liegen verbranntes Holz und Metall. Daneben die Skelette von mehreren Fahrzeugen. Am Donnerstagabend stand hier gegen 19.40 Uhr das 10 mal 20 Meter große Gebäude innerhalb kürzester Zeit im Flammen. Laut Polizei waren zu diesem Zeitpunkt aber keine Menschen in Gefahr.

Von den historischen Traktoren und Oldtimern sind nur Einzelteile übrig

Besonders tragisch: Eine Tischlerwerkstatt, antike Möbel, drei historische Traktoren und zwei Oldtimerautos befanden sich in der Scheune. Gestern waren nur noch Teile der Fahrzeuge zu erkennen. Dadurch ist ein Schaden von rund 370 000 Euro entstanden – so der geschätzte Wert der Polizei. Ein Gutachter begutachtete gestern Nachmittag den Brandort, um die genaue Ursache zu finden. Der Besitzer der Scheune musste mit ansehen, wie seine Scheune abbrannte. Gestern stand er auf dem Grundstück, um zu sehen, was von den Flammen verschont geblieben ist.

Eine Nachbarin war Augenzeuge. „Zuerst waren nur kleine Flammen zu sehen, plötzlich stand innerhalb weniger Minuten die ganze Scheune in Flammen. Zum Glück war die Feuerwehr aus Kluis schnell hier“, sagt sie. Sie hatte befürchtet, dass die Flammen auch auf das Haus, in dem sie wohnt, übergehen. Die ganze Nacht habe sie wach gelegen, solange bis die letzte Feuerwehr vom Hof gefahren war. „Erst dann konnte ich ein bisschen zur Ruhe kommen“, sagt sie.

Landwirt half der Feuerwehr

Laut Polizei waren 68 Einsatzkräfte an dieser Brandbekämpfung beteiligt, darunter die Feuerwehren aus Kluis, Trent, Gingst, Samtens, Dreschvitz, Bergen sowie Mitglieder der Amtsfeuerwehr. „Wir mussten die Schläuche von Gagern bis Gagern-Ausbau legen. Deshalb waren wir froh, dass uns ein Landwirt aus dem Ort sofort Hilfe angeboten hat“, sagt der Einsatzleiter Mathias Brandt von der Feuerwehr Kluis. In dem Behälter auf seinem Anhänger befanden sich 10 000 Liter Wasser. „Dies haben wir für die Erstbekämpfung genutzt, bis die Schläuche ausgelegt waren“, sagt er.

Dadurch dass sich das Feuer so schnell ausgebreitet hat, haben sich die Feuerwehrleute auf die Nachbargebäude konzentriert. „Die Hitze war enorm. Zum Teil sind die Scheiben der Ferienwohnungen geplatzt. Unsere Aufgabe bestand darin, diese Häuser zu sichern“, so Mathias Brandt.

Auch der Kluiser Bürgermeister Eckhard Koch war am Donnerstagabend am Einsatzort. „Zum Glück sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Und dank der Feuerwehren stehen die benachbarten Häuser noch. Die Scheune hatte einen tollen Inhalt. Schade dass davon nichts mehr übrig geblieben ist“, sagt er.

Mathias Otto