Nach Hangrutsch an Steilküste Sellin auf Rügen: Bunker abgerissen – Wanderwege wieder frei

Sellin

Die Abrissarbeiten am Bunker an der rund 50 Meter hohen Steilküste am Selliner Südstrand sind wie geplant abgeschlossen worden. Darüber informierte Bürgermeister Reinhard Liedtke und lobt: „Die Firma SAW hat super gearbeitet.“

Alle Fundamente sind entfernt und die Wege neu angelegt worden. Die Absperrungen am Hochuferweg und an dem betreffenden Strandabschnitt unterhalb des Kliffs sind mit den entsprechenden Schildern, die vor der Gefahr an der Steilküste warnen, wieder freigegeben worden.

Anzeige

Beräumung kostet 120 000 Euro

Die Beräumung des früheren NVA-Bunkers hat rund 120 000 Euro gekostet. Die Gemeinde Sellin, die den rund 220 Quadratmeter großen Betonklotz geerbt hatte, habe beim Innenministerium einen Förderantrag für eine Sonderbedarfszuweisung gestellt, so Liedtke.

Der Bunker ragte weit aus der Steilküste. Quelle: Gerit Herold

Anfang Dezember hatten die Arbeiten zur Beräumung des Bunkers mit seinen einen Meter dicken Stahlbetonwänden begonnen, der seit geraumer Zeit gefährlich aus der Steilküste ragte und abzustürzen sowie den Hang zu destabilisieren drohte. In den vergangenen Jahren waren bereits Teile der Anlage in die Tiefe gefallen.

Bunker seit Jahrzehnten leer

Das Kliff am sogenannten Quitzlaser Ort zählt zu den aktivsten auf der Insel Rügen. Vor vier Wochen waren hier mehrere Hundert Kubikmeter Material abgebrochen, sodass der Strandabschnitt kaum noch passierbar war.

Lesen Sie auch:

Der Bunker steht seit Jahrzehnten leer und war als Fledermausquartier vorgesehen. Das unterirdisch angelegte Armeegebäude diente bis zum 1. März 1989 der 2. Technischen Beobachtungskompanie (TBK) der 6. Grenzbrigade Küste und war seinerzeit noch rund 40 Meter vom Kliff entfernt. Dort stand auch ein 25 Meter hoher Beobachtungsturm, der schon in den 90er-Jahren abgerissen wurde. Daneben gab es auch zwei Sendemasten. Die Küstenbeobachtungsstation überwachte visuell und funktechnisch den See- und Luftraum.

Arbeiten sind abgeschlossen

Mit einem Bagger hatten die Bauspezialisten den Betonbunker, der 1959 gebaut wurde, Stück für Stück abgetragen. Zeitzeuge Peter Pellegrin, der von 1971 bis 1983 dort Dienststellenleiter war, habe im Zuge der Bauarbeiten auf eine Pumpstation auf einem Nachbarhügel aufmerksam gemacht, so Bürgermeister Reinhard Liedtke. Deren Reste – rund sechs mal sechs Meter große und zwei Meter tiefe Fundamente – seien ebenfalls entfernt worden. Damit seien die Arbeiten am Südstrand, bei denen auch Bäume am Hochufer gefällt wurden, abgeschlossen.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was an der Steilküste am Hauptstrand genau passieren wird, ist dagegen derzeit noch offen. Mitte November war rund 300 Meter neben der Selliner Seebrücke ein großer Teil des Hanges abgerutscht. Danach hatte ein Experte erneut die Steilküste untersucht und Handlungsbedarf attestiert. Auch das Umweltministerium des Landes hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben. Im Januar soll es eine große Runde geben, um zu entscheiden, welches Maßnahmepaket beschlossen werden soll, kündigt Liedtke an.

Von Gerit Herold