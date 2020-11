Sellin

Nach dem spektakulären Hangrutsch in der Nähe der Seebrücke im Ostseebad Sellin auf Rügen beginnen nun die ersten Sicherungsmaßnahmen am Kliff. Wie Bürgermeister Reinhard Liedtke mitteilte, sollen ab Dienstag Starkbäume aus dem Hang entfernt werden. Diese Arbeiten werden von einer Fachfirma mit Spezialtechnik ausgeführt, die vom Hochuferweg aus jeweils rund 100 Meter in beide Richtungen der Abbruchstelle agieren wird.

Bagger mit Niederdruckreifen

„Die Bagger fahren mit Niederdruckreifen und werden von oben aus versuchen, die Bäume aus dem Hang zu holen“, so Liedtke. Er schätzt die Reichweite in die Tiefe auf rund zehn Meter. Bei den Bäumen handele es sich vornehmlich um rund 8o Jahre alte Buchen und Ahorne.

Etwa 300 Meter von der Selliner Seebrücke in Richtung Binz entfernt war es am Sonnabend zu einem enormen Hangrutsch gekommen. Erdmassen von einem rund 150 Quadratmeter großen Areal waren unterhalb der Hochuferpromenade in die Tiefe gerutscht und hatten teilweise riesige Bäume mitgerissen. Am Sonntag seien dann weitere rund 20 Quadratmeter von oben nachgerutscht und haben die Erdmassen bis auf die Promenade gedrückt. Personen sind dabei nicht zu Schaden gekommen. Dort befindet sich der Fußgängerweg zum Hundestrand.

Bäume und Erde bleiben als Stopper liegen

Die Hochuferpromenade wurde auf einer Länge von rund 200 Metern mit Zäunen abgesperrt, ebenso die Zugänge vom Seebrückenvorplatz links neben dem Fahrstuhl und vom Strand aus zur Seebrückenpromenade. Am Hangfuß wird die Situation erst einmal so bleiben. Die auf der Promenade befindliche Geröllmasse wird nicht entfernt. Die Bäume und die Erde sollen gegen den instabilen Hang drücken wie ein Stopper.

Sturmtief Gisela Mitte Oktober habe maßgeblich zum Hangrutsch beigetragen, so Liedtke. Bei dem Sturmhochwasser habe der Wellenschlag an dieser Stelle bis an den Hang gereicht und den Böschungsfuß aufgeweicht. Hinzu habe der Sturm 48 Stunden lang ununterbrochen gewütet und die Bäume gelockert, wie die letzten 100 Jahre nicht mehr.

In den nächsten Tagen werde Prof. Dr. Johannes Feuerbach nach Sellin kommen, um sich vor Ort ein Bild und dann Vorschläge zur Hangsicherung zu machen. Der Experte hatte bereits vor Jahren in einem Gutachten auf die Problematik am Hang hingewiesen. Dieser steht in diesem Bereich nahezu senkrecht und hat durch die großen hohen Bäume eine enorme Last zu tragen. Doch es hätten laut Forstbehörde lediglich 5 bis 10 Prozent der Bäume aus dem Hang entnommen werden dürfen, so Liedtke.„Die Medien stellen jetzt alle die Schuldfrage. Das ist müßig. Es geht jetzt darum, gemeinsam Lösungen zu finden, den Hang zu sichern, wie es seit Jahren geplant ist“.

Generalplan für Hotel-Bauvorhaben Voraussetzung

„Generalplan Küste“ heißt das Arbeitspapier, das die Gemeinde Sellin vor fast zehn Jahren hat aufstellen lassen. Er ist Voraussetzung für die Hotel-Bauvorhaben, die bereits am Selliner Hochufer realisiert wurden oder noch werden sollen. Neben dem bereits fertiggestellten Großprojekt „First“ als Nachfolger des in den 90er Jahren abgerissenen „Strandhotels“, dem derzeitigen Abriss und Neubau des Kurhauses, geht es um den historischen „Kaiserhof.“

1998 wurde das zu DDR-Zeiten umfunktionierte Ferienheim „Aufbau“ abgerissen. Der Bau des neuen „Kaiserhofs“ in dem sensiblen Bereich zwischen „Residenz Seeblick“ und „Haus Pax am Meer“ ist abhängig von wichtigen Küstenschutz- und naturrechtlichen Forderungen.

An Abbruchstelle war Lift geplant

Der Maßnahmekatalog beinhaltet neben dem Baumrückschnitt im Hangbereich auch die bestehende Ufermauer, die bereits Anfang der 70er Jahre zur Sicherung des Hochufers und der Ortsbebauung errichtet wurde, um etwa 100 Meter in Richtung Binz zu verlängern. Zuzüglich zu einem neu errichteten dritten und 150 Meter langen Wellenbrecher soll zudem eine Aufspülung im Uferbereich erfolgen – auf einem 150 bis 200 Meter breiten Abschnitt. Auch die Rekonstruktion der Hochuferpromenade und deren Ausbau auf einer Länge von 470 Metern ist vorgesehen.

Und: An der Stelle, wo jetzt der Hang rutschte, solle einmal ein zweiter Fahrstuhl am Kliff installiert werden. Kostenpunkt aller Maßnahmen: rund zehn Millionen Euro. Wer was bezahlen soll, darüber wird seit Jahren hart verhandelt.

Jetzt hat die Gemeinde Hoffnung auf eine finanzielle Hilfe vom Land. Durch den Einsatz der Biosphärenreservatsverwaltung sei es gelungen, Landwirtschafts- und Umweltminister Till Backhaus für das Thema zu sensibilisieren, so Reinhard Liedtke.

Von Gerit Herold