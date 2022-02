Sassnitz

Der Luxus-Katamaran „Shimali“ ist auf dem Weg nach Hause. Nicht in seinen eigentlichen Heimathafen im Mittelmeer. Die Yacht mit dem Doppelrumpf wird zurück in die Werft im polnischen Danzig geschleppt. Von dort war sie vor knapp einem Monat in Richtung Mittelmeer gestartet, um an ihren Eigentümer übergeben zu werden. Während der Reise geriet das Schiff kurz vor Rügen in einen Sturm und in Seenot. Die Besatzung hatte in der Tromper Wiek unweit des Ufers bei Glowe Schutz gesucht. Weil der Anker in dem Meeresboden keinen Halt fand, trieb der Katamaran in eine gefährliche Untiefe voller Steine und lief auf Grund. Er musste vom Seenotrettungskreuzer in den Sassnitzer Hafen geschleppt werden.

Dass er hier mehrere Wochen liegen würde, war offenbar nicht geplant. Nach einer Untersuchung durch Taucher der Hamburger Firma Taucher Heros stand zweifelsfrei fest, dass die Luxus-Yacht den notwendigen Weg in die Werft auf keinen Fall mehr aus eigener Kraft bewältigen würde. Die Schrauben der Antriebe waren zu stark beschädigt, als dass man sie hätte unter Wasser instandsetzen können. Außerdem hatten die nagelneuen Rümpfe mehr als nur ein paar unschöne Kratzer abbekommen. Zwar beschränkten sich die Beschädigungen auf die äußere Schicht des jeweiligen Rumpfes; das Wasser drang nicht bis in die innere Hülle. Dennoch gab es unter diesen Umständen von den für Schiffssicherheit zuständigen Behörden keine Erlaubnis, den Hafen zu verlassen.

Stürmisches Wetter verhinderte Rückfahrt

Dirk Richter ist Inhaber des Hamburger Tauchunternehmens. Seine Mitarbeiter haben den Katamaran für die Schlepp-Tour von Sassnitz nach Danzig fit gemacht. Eigentlich hätte das Schiff schon längst wieder in der Herstellerwerft angekommen sein sollen. Allerdings habe zum einen noch die letzte Genehmigung von der entsprechenden Behörde gefehlt. Zum anderen spielte das Wetter auch nicht mit. In den vergangenen Tagen war es mehrfach windig – die denkbar schlechteste Voraussetzung für ein Schiff, das nicht aus eigener Kraft manövrieren kann, sondern im Schlepptau eines Spezialschiffs hängt. Dabei handelt es sich um den niederländischen Schlepper „Dutch Pearl“.

Lecks mit Alu-Blechen abgedichtet

Der war zuvor in dänischen Häfen im Einsatz und hatte bereits vor fünf Tagen in Sassnitz festgemacht. Am Donnerstag Nachmittag machte er sich auf den Weg nach Danzig – mit dem Katamaran im Schlepptau. Letzterer hatte die eigenen Maschinen offenbar gar nicht angeworfen. In der polnischen Hafenstadt werden der Schlepper und der Havarist am Freitag, dem 11. Februar, gegen 18 Uhr erwartet. Dann dürfte in der Werft „Sunreef Yachts“ eine gründliche Reparatur des rund zehn Millionen Euro teuren Luxus-Schiffs anstehen. Wie lange die dauert und wie hoch die Kosten dafür sein werden, ist derzeit noch unklar. Eine Antwort auf eine entsprechende OZ-Anfrage beim polnischen Hersteller stand zu Redaktionsschluss noch aus.

Dirk Richter von der Hamburger Taucherfirma gibt sich optimistisch, dass der Katamaran diese Fahrt unbeschadet übersteht. Ihm und seinen Kollegen hatten vor anderthalb Wochen die niedrigen Wassertemperaturen der Ostsee kurzzeitig Kopfzerbrechen bereitet. Aus dem geplanten zweitägigen Einsatz wurde eine ganze Arbeitswoche, die die Mitarbeiter mit der provisorischen Reparatur zubrachten. Die Spezialdichtmasse, mit der sie ursprünglich die Lecks verfüllen wollten, härtete viel zu früh aus. Sie mussten sich etwas anderes einfallen lassen. „Wir haben Aluminiumbleche vorgeschraubt und verklebt“, erklärt der Firmenchef. Dies sei nach Rücksprache mit allen beteiligten Entscheidungsträgern geschehen. Zuvor habe man die Wirksamkeit dieser Maßnahme an einem Probestück getestet. „Wir konnten die Rümpfe auf diese Weise soweit abdichten, dass die Yacht sicher in die Werft geschleppt werden kann.“

Von Maik Trettin