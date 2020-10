Nach Kollision mit Wildschwein: Pkw landet auf Rügen im Graben

Samtens

Glück im Unglück hatte am Montagabend ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus der Hansestadt Stralsund auf der Insel Rügen.

Pkw landet nach Wildunfall im Graben

Gegen 22.15 Uhr war er mit einem Nissan Qashqai auf der Bundesstraße 96 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Samtens unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Samtens kollidierte er frontal mit einem Wildschwein. Daraufhin verlor er die Kontrolle über den Wagen, der sich zunächst mehrfach auf der Straße drehte, schließlich nach links von der Fahrbahn ab und erst im Graben zum Stehen kam.

Der 46-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 8000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit.

Polizei mahnt zur Vorsicht

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich zur Vorsicht in der Dämmerung, den Morgen- und Abendstunden, in denen ein erhöhtes Risiko durch Wildwechsel besteht. Derzeit, so informiert Mario Ullrich, Leiter des Bergener Polizeihauptreviers, würden die Beamten im Durchschnitt drei Wildunfälle pro Tag registrieren. Acht seien es sogar am vergangenen Wochenende gewesen.

Von Anja Krüger