Rügen

Einzelhandel und Dienstleister im Land können nach dem langen Lockdown wieder öffnen – solange die Inzidenzzahl in MV unter 100 liegt. Neben der Hansestadt Rostock sind die Werte im Kreis Vorpommern-Rügen (beide unter 30) so stabil, dass Shoppen ohne Terminvergabe möglich ist. Und diese Chance nutzten am Montag die Rüganer.

„Ich habe jetzt nicht vor, auf der Stelle alles nachzuholen, was ich wochenlang verpasst habe. Aber den ein oder anderen Laden werde ich schon besuchen. Mir hat es gefehlt, Stoffe anzufassen, Kleidungsstücke nebeneinanderliegend zu vergleichen und auch mal ein Wort mit der Verkäuferin zu wechseln“, so Annette Lehmann. Die Bergenerin hatte an ihrem Geburtstag frei und gönnte sich im Kaufhaus Stolz in Sellin eine Kleinigkeit. „Wenn jetzt noch ein Café geöffnet hätte und ich mit Freundinnen den Tag verbringen könnte, wäre es perfekt. Aber hoffentlich bleiben die Zahlen weiterhin so niedrig, so dass dies bald möglich ist“, sagt sie.

Bea Malling und Frithjof Bluhm aus Baabe vermissen das Gefühl einer lebendigen Einkaufsstraße. „Innenstädte sind Begegnungsorte. Mit dem heutigen Tag ist wieder ein Stück der gewohnten Struktur zurückgekehrt“, sagt sie. In die Geschäfte gingen sie noch nicht rein, sie machten einen Schaufensterbummel. Ebenso Franziska Schulz, die mit Mutter Jana und Tochter Klara durch die Hauptstraße schlenderte. „Gut zu wissen, dass es wieder einen Schritt nach vorne geht“, sagt sie und hofft, dass jetzt nicht zu viele Leute die Einkaufsstraßen auf der Insel stürmen werden.

Kritik an Bundesregierung

Es gibt aber auch kritische Stimmen bei den Insulanern. Etwa bei Familie Fischer aus Sellin. „Für die Einzelhändler freut uns, dass der Lockdown beendet ist. Aber ich muss ganz klar die Bundesregierung in die Pflicht nehmen, die im vergangenen Jahr verpasst hat, ein passendes Konzept zu erarbeiten“, sagt sie. Aus ihrer Sicht hätten Geschäfte unter strikten Sicherheitsbestimmungen auch im Herbst und Winter geöffnet bleiben können. „Andere Länder reagieren besser und haben bei der Pandemie alles im Blick. Wir wünschen den Einzelhändlern, dass sie diese Krise überstehen werden“, ergänzt ihr Mann.

Zur Galerie Auf der Insel Rügen sind die Menschen zurückhaltend. Die Geschäfte wurden am ersten Tag nach den Schließungen mäßig besucht.

Thomas Herzog aus Bergen hatte in den vergangenen Wochen die Gleichberechtigung vermisst. „Große Discounter, die neben Lebensmitteln auch Elektronik, Bekleidung und Spielsachen angeboten haben, durften öffnen, die einzelnen Geschäfte aber nicht. Das ist unverhältnismäßig“, sagt er und befürchtet, dass die Geschäfte nach dem Lockdown besonders an den Samstagen überrannt werden. „Dann haben wir das gleiche Schlamassel, wie im Herbst, als alles geschlossen wurde. Ich drücke den Händlern die Daumen, dass es nicht so weit kommen wird.“

Geschäft auf Frühjahr ausgerichtet

Das hofft auch Birgit Eckelt, die im Geschäft „Bücherinsel“ arbeitet. „Bei uns lief das Geschäft mit Online- und Abholservice weiter, aber der Kontakt zu den Kunden hatte definitiv gefehlt“, sagt sie. Besonders in einem Buchladen sei es wichtig, die Leute persönlich zu beraten. Auf der anderen Straßenseite räumte Sylvia Schulz in der Filiale von Ernsting's family die neue Kollektion in die Regale. Sie bezeichnet den Lockdown als furchtbare Zeit. Keine Arbeit, kein Kundenkontakt. „Wir waren aber vorbereitet für die Zeit nach dem Lockdown. Wir haben in den vergangenen Wochen einen Großteil der Wintersachen in Kartons verpackt, zurückgeschickt und das Geschäft auf Frühjahr ausgerichtet“, sagt sie.

Vorbereitet auf das große Ladenöffnen war auch Jennifer Handschuh, Mitarbeiterin im Binzer Geschäft Camp David Soccx. Die dicke Winterware musste der Frühlingskollektion weichen. Besonders wichtig in der Lockdown-Zeit sei das Gestalten des Schaufensters gewesen. „Die Leute sollten stehen bleiben, gucken und sich an uns erinnern, wenn wir wieder öffnen. Ich hoffe, dass die Kunden auch kommen werden.“

Im sechs Kilometer entfernten Angelgeschäft „Wolfgangs Fundgrube“ spielen trendige Farben zur Frühlingszeit eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger seien Angelruten, -rollen und -sehne, die ganzjährig gut verkauft werden. Aber auch hier muss der Kunde ein Gefühl für das Angelgerät bekommen und es vor dem Kauf anfassen und ausprobieren können. „Umso schöner, dass wir die Sachen nicht mehr auf Bestellung herausgeben und wieder Kundenkontakt haben. Es ist auch einfacher, wenn die Angler ihre Fischereimarken hier kaufen können und keine Angelscheine hin und hergeschickt werden müssen“, sagt Inhaber Wolfgang Frank.

Kunden waren unzufrieden

Auch bei den Dienstleistern auf der Insel gehen die Kunden wieder ein und aus. Obwohl die Podologin Anke Pödtke, die ihre Praxis in Bergen-Süd führt, von den Auflagen ausgenommen war, hatte sie anfangs trotzdem empfindliche Ausfälle zu verzeichnen. „Das hatte sicherlich sowohl gesundheitliche als auch finanzielle Gründe, so dass auch wir Kurzarbeit anmelden mussten“, sagt sie. Inzwischen liefe aber alles wieder normal.

Monique Scheunemann von „Inselschön“ in der Bergener Ringstraße bietet Kosmetik und Fußpflege an. „Bei uns fehlte viel Geld in der Kasse und viele Kundinnen waren sehr unzufrieden“, sagt sie. Seit sie wieder öffnen darf, platzt das Terminbuch aber aus allen Nähten. Ein Wermutstropfen macht indes über die WhatsApp-Gruppe von sechs Bergener Kosmetikerinnen die Runde. Ab der Monatsmitte müssten in solchen Bereichen, in denen keine Maske möglich sei, Kundinnen einen negativen Selbsttest vorlegen. „Wenn ich eine ältere Kundin anrufe und ihr das klar mache, werden viele gar nicht wissen, wo sie so einen Test erhalten können“, glaubt Monique Scheunemann. Schließlich sei überall zu hören, dass die vergriffen seien.

Bei Stefan Gurski, der sein Nagelstudio in der Nähe des Bergener Markts betreibt, nimmt der Betrieb erst allmählich wieder Fahrt auf. „Ich hoffe, dass mit den aktuellen Öffnungen auch das Geschäft wieder anläuft und den Menschen auch ihr Äußeres wieder wichtig wird“, sagt er. Von dem befreundeten Inhaber eines Tattoo-Studios wisse er, dass für jenen die Erlaubnis zur Öffnung zu kurzfristig gewesen sei.

Von Mathias Otto, Uwe Driest