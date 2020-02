Nach Messerattacke in Bergen: Verdächtiger in JVA gebracht

Bergen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 33-jährige Tatverdächtige aus Bergen auf Rügen um 14 Uhr am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags an. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte schwebt der 53-jährige Verletzte in Lebensgefahr.

Bei einer Auseinandersetzung ist am Samstagnachmittag ein 53-Jähriger im Stadtpark Rotensee in Bergen schwer verletzt worden. Der 33-jährige Verdächtige soll dabei unvermittelt auf den Mann zugegangen, einen Streit angefangen und auf ihn eingestochen haben. Zum Tatmotiv kann die Polizei noch nichts sagen.

Lesen Sie auch:

Vermisste Thailänderin in Stralsund: Polizei weiter ohne heiße Spur

Auto bei Überholmanöver auf Usedom übersehen: Drei Personen verletzt

Von OZ