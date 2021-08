Sassnitz

Sein Schicksal bewegt nicht nur viele Tierfreunde auf Rügen, sondern auch zahlreiche Seeleute: Ende Juli war ein Turmfalke auf der „Castoro Sei“ notgelandet. Das Schiff verlegt vor der dänischen Küste Rohre für die Erdgasleitung „Baltic Pipe“, die norwegisches Erdgas über Dänemark nach Polen liefern soll. Das völlig erschöpfte Tier wurde mit einem Zubringerschiff nach Rügen gebracht und in die Obhut des Vereins „Tierrettung Vorpommern-Rügen“ übergeben. Nach ersten tierärztlichen Untersuchungen steht fest: „Castoro“, wie die Seeleute den Falken getauft hatten, ist nicht nur erschöpft, sondern auch krank. Nachdem ein Rügener Veterinärmediziner Durchfall diagnostizierte, bekam der Vogel ein Antibiotikum. In dieser Woche soll er dem auf Vögel spezialisierten Fachtierarzt Dr. Martin Hammer in Bentwisch bei Rostock vorgestellt werden.

Neben dem Rettungsboot gefunden

In seinem „Vogel-Sanatorium“ auf Rügen zeigt der kleine Bruchpilot einen gesunden Appetit, vor allem auf Mäuse. Dennoch: Immer wieder hocke er apathisch da, verberge seinen Kopf im Gefieder, das strubbelig und etwas verklebt sei. „Das ist nicht normal, ihm geht es ganz offensichtlich nicht gut. Seine Gesundheit gibt uns wirklich Anlass zur Sorge“, sagt Michaela Ballschuh, die Vorsitzende der Tierrettung im Kreis Vorpommern-Rügen. Die teilen auch die Seeleute an Bord des Verlegeschiffs sowie des norwegischen Zubringerschiffs „SAR Brage“, das das Tier von der „Castoro Sei“ mit nach Rügen brachte, um es hier fachmännisch versorgen zu lassen. „Wir hier an Bord sind alle sehr tierlieb“, sagen Robbie Bell und sein Kollege Paul Benny vom Unternehmen Gaz Systems SA. Sie organisierten die Betreuung des blinden Passagiers. Viele Menschen hätten sich engagiert und durch eine gemeinsame Anstrengung das Überleben des Tieres an Bord und den Transport nach Rügen ermöglicht. „Die Vertreter von GAZ Systems SA ebenso wie die Besatzung der Castoro Sei oder das Management von Saipem (der Reederei. Anm.d.Red.).“

Der Falke "Castoro" war an Bord des Rohr-Verlegeschiffs "Castoro Sei" etwa 20 Kilometer vor der dänischen Küste notgelandet. Er wird derzeit auf Rügen aufgepäppelt und medizinisch betreut. Quelle: privat

Entdeckt worden war der Turmfalke am 31. August durch ein philippinisches Besatzungsmitglied. „Er saß auf dem Hauptdeck in der Nähe eines der Rettungsboote und sah sehr erschöpft aus“, erinnert sich Robbie Bell. Gesehen hatten Arbeiter und Seeleute auf dem Verlegeschiff den Vogel vermutlich schon Tage zuvor. Denn es drehte ein Falke seine Runden über dem Schiff – möglicherweise war es der später gelandete „Castoro“. „Ich denke, er suchte nach Futter. Vielleicht war er zu jung, um zu verstehen, wie er nach Hause kommt oder zu schwach, um über das Meer zurück an Land zu fliegen.“

Hähnchen in Silberfolie und frisches Wasser

Zum Zeitpunkt der Notlandung lag die „Castoro Sei“ etwa 20 Kilometer von der Küste entfernt. Eine Woche zuvor habe es einen schweren Sturm gegeben. Vermutlich sei der Turmfalke nicht mehr stark genug für den Rückflug gewesen. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich wie ein Lauffeuer unter den Offshore-Arbeitern und erreichte auch Robbie Bell und seinen Kollegen Paul Benny. Die gingen zum Koch, der rohes Hähnchenfilet in feine Streifen schnitt. Die bekam der Falke auf einer Silberfolie serviert, zusammen mit einer kleinen Schüssel Wasser. „Er schien das sehr zu mögen und fing bald an zu fressen“, schildert der Pipeline-Bauer. Es sei das Futter gewesen, das vermutlich seiner natürlichen Nahrung am nächsten komme.

"Castoro" bekam an Bord des Rohr-Verlegeschiffs "Castoro Sei" rohes Hähnchenfilet. Quelle: privat

Anfangs lebte der Vogel draußen auf dem freien Hauptdeck. Die Besatzung hoffte, dass er losfliegen würde, sobald er sich erholt hätte. „Als das nicht geschah und wir damit rechnen mussten, dass er sich möglicherweise nicht so schnell erholen würde, habe ich beschlossen, ihn einzufangen und an Land bringen zu lassen“, schreibt Robbie Bell in einer E-Mail an die OZ. Die philippinischen Besatzungsmitglieder hatten einen Karton hergerichtet, in dem er geschützt, warm und sonnig untergebracht werden sollte. Ihn an Deck einzufangen, war sehr leicht. „Er war so geschwächt und sah aus, als würde er den nächsten Tag nicht überleben.“ Robbie Bell näherte sich dem Tier langsam und griff vorsichtig zu. Der Falke wehrte sich kaum. Er biss in einen der Handschuhe, mit denen der Pipeline-Bauer ihn angefasst hatte, und hielt diesen etwa eine halbe Stunde lang fest.

Sein neues Zuhause auf Zeit hatte die Crew mit weichen, sauberen Lumpen ausgepolstert. Der Falke wohnte fortan nicht mehr draußen auf dem Hauptdeck, sondern in seiner neuen Behausung in einer als Büro genutzten Kabine. „Da war er sicher und hatte es wärmer und ruhiger als auf dem Hauptdeck.“ Am 4. August dann verließ er die „Castoro Sei“, nachdem diese über ihre Agentur im Mukraner Fährhafen Kontakt zur Tierrettung aufgenommen hatte. Die Übergabe an das Zulieferschiff „SAR Brage“ war eine ungewöhnliche Aktion – zumindest für einen Falken. Der Karton mit dem Tier wurde in einen großen Sicherheitskorb gepackt. Dabei handelt es sich um einen großen Käfig aus Stahl, der mittels eines Krans über Bord gehievt werden kann und dessen Boden harte Stöße absorbiert. Das, lobt Robbie Bell, sei durch den Kapitän der „Castoro Sei“, Luigi Lauro, und dessen Kollegen Roberto Brasola sehr gut organisiert worden. Auch die Besatzung der „SAR Brage“, die den Falken nach Mukran brachte, habe einen „sehr guten Job gemacht“.

Seit der Aktion sind die Mannschaft und die Arbeiter an Bord der „Castoro Sei“ mit der Tierrettung Vorpommern-Rügen weiter in Kontakt und werden über das Befinden des Patienten auf dem Laufenden gehalten. „Wir sind alle so froh und dankbar, dass wir unseren Teil beitragen konnten, dass diesem schönen Vogel geholfen wird. Ein Dank an alle, die daran beteiligt waren und sind, vor allem an die Tierrettung auf der Insel Rügen, die sich um ihn kümmert, bis er völlig fit und wohlauf ist und zurück in die Freiheit entlassen werden kann.“

