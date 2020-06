Nach OZ-Artikel: Steuerbüro aus Bergen greift Dreschvitzer Fußballern unter die Arme

Dreschvitz

Die Stimmung kippt ins Positive bei den Mitgliedern des Dreschvitzer SV: Zu Wochenbeginn waren sie noch ratlos, wie sie die erhöhten Gebühren an den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) bezahlen sollen. Seit Donnerstagvormittag wissen sie, dass Rettung naht. Der Steuerberater Christoph Guse übernimmt für den finanzschwachen Verein bis Jahresende die Rechnungen an den Zwar.

Zum Hintergrund: Grundstücksbesitzer auf der Insel Rügen werden rückwirkend zum 1. Januar 2019 mit überarbeiteten Gebühren für abflusslose Sammelgruben zur Kasse gebeten. Grundlage dafür war der Beschluss der Verbandsversammlung vom Zwar vom 13. November 2019. Hierbei wurden die Gebühren für abflusslose Sammelgruben mit Trinkwasseranschluss mit einer Grundgebühr von 500 Euro pro Jahr sowie einer Mengengebühr (Trinkwassermenge gleich Abwassermenge) in Höhe von 7,95 Euro pro Kubikmeter eingestuft.

Ostseewelle als Vermittler

Der Steuerberater saß am Donnerstag im Auto, als in der Morgensendung des regionalen Radiosenders Ostseewelle der Hilferuf des Vorsitzenden Bernd Leistikow in einem Bericht der OSTSEE-ZEITUNG zitiert wurde. „Er meldete sich noch während der Sendung bei uns und kündigte sofortige Hilfe an“, sagt Ostseewelle-Reporter Alexander Stuth.

„Ich habe den Anfang des Artikels schon einen Tag vorher im Internet gelesen. Ich fand es traurig, wie schlecht der Verein dasteht. Dadurch, dass ich das Radio eingeschaltet hatte, wurde ich auf der Fahrt von Greifswald nach Bergen im Radio wieder darauf aufmerksam gemacht“, sagt Christoph Guse. Er sprach sich mit seinem Kollegen ab und entschied sofort. „Als ich dann beim Sender anrief, war ich kurzerhand live in der Sendung.“

„Ich bin überwältigt“

Er meldete sich danach beim Vereinsvorsitzenden, um ihm die frohe Botschaft mitzuteilen. „Ich bin überwältigt, dass sich jemand für uns interessiert und uns helfen möchte. Immerhin sind es mehr als 1000 Euro, die bis zum Ende des Jahres überwiesen werden müssen“, sagt Bernd Leistikow. Er benachrichtigte die Spieler seines Vereins. „Die Freude ist groß. Die Jungs waren platt, als sie davon erfahren haben.“

Von Mathias Otto