Nach Randale auf Rügen: Anwohner in Altenkirchen schockiert über Zerstörungswut

Altenkirchen

Ein Mann aus Altenkirchen auf der Insel Rügen ist völlig ausgeflippt und hat in dem Ort eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Er warf mit Steinen Scheiben ein, zerstörte parkende Autos und verwüstete die Filiale einer Bank. Beamte konnten ihn hier ausfindig machen und zum Verhör mit auf die Wache nehmen. Laut Polizei richtete er einen Schaden von mindestens 20 000 Euro an.

Blutspuren an der Tür

Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht zu Freitag. Gegen 5 Uhr morgens hatte die Polizei von Anwohnern den Hinweis erhalten, dass sich ein Mann in der Filiale der Pommerschen Volksbank befände. Hier habe er versucht, die offene Tür auszuhängen und die Scheibe neben der Tür mit Steinen einzuwerfen.

Laut Klaus Hagemann, bei der Bank zuständig für Liegenschaften, wurde im Innenraum der Monitor des Kontoauszugsautomaten eingeschlagen und der Bildschirm eines weiteren Einzahlungsautomaten eingedrückt. „An der zum Kassenraum führenden Tür wurden Blutspuren entdeckt. Vermutlich hat sich der Täter bei dem Vandalismus verletzt“, sagt er.

Filiale geschlossen

Noch Tage danach kann seine Vandalismus-Tour rekonstruiert werden. Eine Scheibe am Kosegartenhaus wurde zerstört und auch das Glas der Turnhallentür. Neben dem Gebäude der Feuerwehr sind an zwei abgestellten Kleinwagen besonders viele Beulen und kaputte Fenster zu erkennen.

Sein Weg ging weiter in Richtung Kaufhaus Stolz und Netto-Markt. Die Eingangsbereiche sind hier mit Spanplatten notdürftig repariert worden oder werden vom Glaser für die Reparatur vorbereitet. Die Bankfiliale ist sogar ganz geschlossen. Ein Schild an der Tür weist darauf hin, dass Kunden die nächsten Automaten in Sassnitz und Sagard nutzen sollen.

Täter einem Arzt übergeben

Polizisten nahmen den mutmaßlichen Täter schließlich mit zur Wache und fertigten Anzeigen in acht Fällen. Der 39-Jährige muss sich demnächst wegen Vandalismus verantworten. „Aufgrund seines auffälligen Verhaltens haben wir den Mann nach der Befragung einem Arzt übergeben“, sagt Polizeisprecherin Stefanie Peter.

„Ich habe ihn heute schon wieder im Ort gesehen“, sagte am Montag eine Nachbarin, die nicht ihren Namen nennen möchte, aus Angst, dass auch ihre Scheiben eingeschlagen werden könnten. „Ich kann nicht verstehen, warum jemand mutwillig Dinge zerstört, die ihm nicht gehören. Ich hoffe nur, dass er nicht noch einmal mitten in der Nacht durch Altenkirchen zieht und sein Verhalten wiederholt“, sagt sie.

Die Nachbarin kenne den Mann und wisse, dass er einiges „auf dem Kerbholz“ habe. Schon mehrfach seien Beamte seinetwegen in Altenkirchen gewesen. Laut Polizei ist er zuletzt am vergangenen Donnerstag in Erscheinung getreten, als er unter Drogen am Steuer ertappt worden war.

Handwerker müssen reparieren

Rätselnd steht Martina Schultz in ihrem Büro und zeigt auf die demolierten Scheiben. Die Filialleiterin beim Kaufhaus Stolz berichtet, dass ein Gutachter allein diesen Schaden auf 15 000 bis 20 000 Euro schätzt. Der Täter hat versucht, alle Scheiben des erstens Gebäudes mit einem Stein einzuwerfen. Er scheiterte am Sicherheitsglas. „Wir sind angespannt wegen der Jahresinventur, und dann das. Aber wir können froh sein, dass es kein Brandanschlag war“, sagt sie.

Rolf Schernus steht an der Tür der Turnhalle und lässt die Schüler vorsichtig vorbei. Der stellvertretende Schulleiter der Windland-Schule lässt den Sportunterricht nach diesem Vorfall nicht ausfallen. „Der Hausmeister hat den Schaden am Freitagvormittag entdeckt. Hier steckte viel Kraft dahinter. Normalerweise hinterlässt ein Wurf mit einem Stein bei diesem Sicherheitsglas nicht solche Spuren“, sagt er. Das Glas in der Tür muss nun ausgetauscht werden. „Ein Handwerker war bereits da, hat die Maße genommen und ein neues Glas bestellt. In den nächsten Tagen wird es ausgetauscht sein“, sagt er.

Die Tagespflege „Windland“ befindet sich zwischen den Tatorten. „Wir hatten Glück, dass er sich nicht unsere Tageseinrichtung als Ziel genommen hat. Bei uns sind alle Scheiben noch in den Fenstern“, sagt Inhaber Martin Mitschker.

Von Mathias Otto