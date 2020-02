Nach Schließung: Göhren sucht Betreiber für Postfiliale

Göhren

Dass in der Poststraße 9 in Göhren weit über 100 Jahre lang das Postamt war, daran erinnert heute nur noch der Straßenname. Und das wird auch so bleiben. Im Haus des Gastes, das unter dieser Anschrift zu finden ist, wird es keine Postfiliale geben. Die Gemeindevertreter haben sich in ihrer Sitzung am Montag dagegen ausgesprochen, dass im Sitz der Kurverwaltung eine Annahmestelle für die Deutsche Post eingerichtet wird.

Seit der Schließung des Edeka-Marktes in der Waldstraße 1 im Oktober letzten Jahres gibt es im Ostseebad keine Poststelle mehr. Die nächsten Annahmestellen für Briefe und Pakete sind in Baabe und Sellin. Für Göhren suchen Post und Gemeinde deshalb einen geeigneten Standort und Betreiber. Dirk Klein-Soetebier hatte auf der Gemeinderatssitzung im November angeboten, das Thema Post und Lotto in seinem Drogeriegeschäft zu integrieren und um Unterstützung seitens der Gemeinde geworben.

Doch zu der Partnerschaft sei es nicht gekommen, informierte Thorn Schütt aus Lübeck, Regionaler Politikbeauftragter Nord der Deutschen Post, auf der Gemeindevertretersitzung. Deshalb habe die Post weitere Möglichkeiten geprüft. „Wir sind nicht dazu verpflichtet“, verwies Schütt auf die Gesetzeslage, dass in Orten mit weniger als 2000 Einwohnern keine Post vorzuhalten sei. Dennoch sei auch die Post sehr interessiert, dass es im Ostseebad weiterhin beziehungsweise wieder eine Annahmestelle gibt. „Wir möchten Sie nicht hängen lassen und sind für alle Ideen offen“, so Schütt.

Die Einwohnerzahl ließ Gemeindevertreter Herbert Dobelstein nicht als Argument gelten. „Das stößt mir bitter auf“, so der Vorsitzendes des Tourismus- und Finanzausschusses, und erinnerte an die 8000 Gästebetten im Ort. 800 000 Übernachtungen werden im Jahr in Göhren gezählt, ergänzte Kurdirektor Jörn Fenske.

Doch für den Vorschlag, im Haus des Gastes eine Partnerfiliale der Post zu installieren, kam keine Begeisterung auf. Dies sei finanziell und vor allem personell nicht zu stemmen. „Wir bekommen 1000 Euro von der Post im Monat, da ist klar, wie viel wir zubuttern müssten“, so Dobelstein. Ein Mitarbeiter würde für die Postaufgaben abgestellt, im Krankheitsfall bräuchte man geschulten Ersatz. „Kurz: Es wird ein Minusgeschäft, das man der Gemeinde nicht aufbürden kann“, so Dobelstein. Es funktioniere nur, wenn eine Einkaufsstelle oder ein Geschäft eine Poststelle mitbetreibt.

Das ist auch die für die Post die ideale Kombination, so Thorn Schütt. Seit 15 Jahren betreibe die Post keine Filialen mehr selbst. Sie sucht sich Partner – meist aus dem Handel – die den Service im Nebenerwerb mit anbieten. „Allein könnte kein Partner davon leben. Aber die Postfiliale zieht auch Kunden, wodurch der Umsatz im Kerngeschäft um zehn Prozent wächst.“ Sprich: Wer zur Post muss, würde in dem Markt auch noch einkaufen. Das Modell sei so gedacht und funktioniere, so Schütt. Die Post habe 14 000 Filialen in Deutschland und eröffne 30 bis 40 neue Standorte im Monat. Die Post biete zudem ein Ausbildungskonzept für seine Partner an. Zudem würde ein Außendienstmitarbeiter das Personal einarbeiten. Weiterhin stehe zur Unterstützung eine Mitarbeiter-Hotline „ohne Warteschleife“ zur Verfügung.

Ein großer Hoffnungsschimmer bleibt noch: Voraussichtlich Anfang April werden sich die Türen am früheren Edeka wieder öffnen. Dort zieht ein Markant Nah & Frisch ein. Betreiber ist Daniel Jürgens. Der Bäckermeister aus Göhren hat seit dem letzten Jahr auch in Thiessow den gleichnamigen Einkaufsmarkt eröffnet. Er wird eine Lotto-Annahmestelle anbieten. Gemeindevertreterin Antje Lipp schlug vor, mit ihm das Gespräch zu suchen. Ein erstes Treffen fand gestern gemeinsam mit Thorn Schütt statt.

Der Postmitarbeiter informierte darüber, dass auch der Postboote Briefmarken verkaufen sowie Briefe und Pakete mitnehmen kann. Dieser sei in diesem Fall der „Mops“, was die Abkürzung für „mobilen Postservice“ sei.

