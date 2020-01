Binz

Ganz Binz wirkt an diesem Neujahrsmorgen, als wäre es in Katerstimmung. Der Himmel ist grau. Noch vor wenigen Stunden tobte hier das Leben, wurde gefeiert, das alte Jahr mit Böllern und buntem Feuerwerk vertrieben und das neue mit Sekt und Musik begrüßt. Jetzt schleppen sich nur ein paar müde Menschen über die Straßen, Brötchen-Tüten in der Hand, die Ersten ziehen mit ihren Rollkoffern in Richtung Bahnhof. Ines Ebert kommt ihnen mit ihren Kindern entgegen. Nein, sagt sie, gefrühstückt haben sie noch nicht. „Das kommt dann später, wenn wir hier fertig sind.“ Denn erst einmal muss aufgeräumt werden. Nach der Silvesternacht sieht es am Binzer Strand aus wie auf dem sprichwörtlichen Schlachtfeld. Statt zu Brötchentüten greifen die Eberts zu dunklen Kunststoffsäcken, die der Gemeindearbeiter Daniel Babiarz aus dem Führerhaus seines orangefarbenen Multicars am Ufer verteilt. Das neue Jahr beginnt für Dutzende Freiwillige mit einem Neujahrsputz.

Rund um die Seebrücke sieht es am schlimmsten aus

Während die meisten Bewohner und Gäste noch schlafen, durchkämmen sie den Strand in seiner ganzen Breite zwischen Spülsaum und Düne. Begonnen haben sie am Fischerstrand. Dort, am Rande der Granitz, geht es noch, sagen die Gemeindearbeiter. Sie wissen: „Je weiter man sich der Seebrücke nähert, umso schlimmer wird es.“ Dort, im Binzer Zentrum, haben vor wenigen Stunden noch Hunderte Menschen ausgelassen gefeiert. „Um das große Feuerwerk zu sehen, kommen die Leute aus fast allen Gegenden der Insel hierher“, sagt Dietrich Tomschin. Die Reste der vielen kleinen privaten Feuerwerke bedecken am Neujahrsmorgen den Strand, der stellenweise übersät ist von leer geschossenen Papp-Batterien, Sektflaschen, Plasteverpackungen und Raketenstäben.

Auch Kinder und Hunde helfen mit

Mehr als 30 Frauen, Männer, Kinder und auch Hunde sind der Einladung der Kurverwaltung zum Neujahrsputz gefolgt. Warum steht man am Neujahrsmorgen so früh auf? Maik Milkowski aus Loitz hat einen triftigen Grund: Die junge Zwergschnauzer-Hündin „Rosa“ muss ohnehin Gassi gehen. Sie hat ihre Familie in den Silvester-Urlaub begleitet. Mit Freunden waren sie am Silvesterabend bis 22 Uhr am Strand. Dann wurde „Rosa“ das Geknalle zu viel und zu laut. Maik Milkowski und viele andere Erwachsene aus der Truppe hatten dieses Jahr auf Knaller verzichtet. „Aber die Kinder haben ordentlich zugelangt.“ Bedingung war allerdings, dass sich die Steppkes am Neujahrsmorgen an der Aufräumaktion beteiligen, was sie auch anstandslos akzeptierten. Säckeweise sammelten sie die Überreste der Silvesterparty am Strand ein und stopften sie in die Säcke. Selbst „Rosa“ machte sich dabei nützlich und buddelte immer wieder Müll aus dem Sand.

Neujahrsputz ist Familientradition

Den Dreck am Strand haben Moritz und Maureen Ebert nicht verursacht. Der Elfjährige und seine zwei Jahre jüngere Schwester hatten sich das offizielle und die vielen kleinen privaten Feuerwerke angesehen. Gekauft und gezündet haben sie selbst keines. „Das braucht man gar nicht“, sagt Mutter Ines, „hier gibt zu Silvester alle paar Meter eines.“ Für die Kinder gab es im Binzer Urlaubsquartier ein Tischfeuerwerk. Ab 22 Uhr lagen die Lütten im Bett. Warum sie dann am nächsten Tag den Müll wegräumen, den andere hinterlassen haben? „Der Neujahrsputz am Strand hat bei uns Tradition“, sagt Ines Ebert. Die Familie aus der Nähe von Neubrandenburg kommt nicht nur zu Silvester, sondern auch im Sommer in das Ostseebad. „Wenn wir dann am Strand sind, wollen wir nicht zwischen den Resten der Feuerwerksknaller liegen.“

Gäste werden vernünftiger und umweltbewusster

Das wollten auch die Frühaufsteher nicht, die sich am Neujahrsmorgen bei Sonnenaufgang zum Yoga am Strand unterhalb des Kurplatzes trafen. Torsten Kohlschmidt von der Kurverwaltung, der dieses Angebot organisiert hatte, war deshalb zeitig aufgestanden und hatte das entsprechende Areal grob gereinigt. Gerade an dieser Stelle zünden viele Partygäste ihr Silvesterfeuerwerk. Auch in diesem Jahr war es dort ziemlich voll –aber aufgeräumter als sonst. „Viele Besucher haben offenbar die Verpackungen, Flaschen und die Reste ihrer Feuerwerke beim Verlassen des Strandes nicht einfach liegengelassen, wie in der Vergangenheit, sondern mit hoch zu den Strandabgängen genommen und dort auf große Haufen gepackt“, lobt er. Das erleichtere den Kollegen die Entsorgung ungemein.

Daniel Babiarz und seine Kollegen haben am Neujahrstag dennoch alle Hände voll zu tun. Vom Binzer Fischerstrand bis zur Kaimauer in Prora sammeln sie den Müll vom Strand. „Im vergangenen Jahr mussten wir mit zwei Autos jeweils zehnmal fahren, um alles abzutransportieren.“ Ohne die Unterstützung der Freiwilligen wäre das kaum zu bewältigen.

Zur Galerie Dem Aufruf der Kurverwaltung zum Neujahrsputz am Binzer Strand folgten mehr als 30 zwei- und sogar vierbeinige Helfer.

Von Maik Trettin