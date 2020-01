Nach Störtebeker-Rückzug: Zahlreiche Bewerbungen und schockierte Kollegen

Ralswiek

Die Bewerberflut hat eingesetzt. Kaum hatten die Medien vermeldet, dass Alexander Koll bei den Störtebeker Festspielen die Hauptrolle hinschmeißt, gingen noch über Nacht bei Mitgeschäftsführerin Anna-Theresa Hick zahlreiche E-mails ein, in denen sich Schauspieler für die Figur Klaus Störtebeker in Stellung brachten. „Das werden wir uns jetzt in aller Ruhe anschauen“, sagt Hick und deutet damit gleichzeitig an, dass es bei der Neubesetzung der Rolle des Titelhelden keine überstürzte Aktion geben wird.

Die Absage von Alexander Koll sei am Dienstagvormittag völlig überraschend gekommen. „Bis dahin hatte ich davon überhaupt nichts gehört“, sagt Anna-Theresa Hick. „Er schreibt zwar, er habe darüber mit vielen Leuten gesprochen, mit uns und seinen Schauspielerkollegen aber offensichtlich nicht. Denn auch für die kam seine Entscheidung völlig unvermittelt.“ Da Koll „persönliche Gründe“ für seinen Rückzug anführe, werde derzeit viel spekuliert, was tatsächlich die Ursache sein könnte, dass er diese populäre Rolle aufgibt.

„Fairer Umgang mit meiner Bekanntgabe“

Hick: „Natürlich kann man überlegen, ob er sich vielleicht nicht wohlgefühlt hat. Aber selbst diesen Eindruck hatte ich nicht, denn mit Alexander Hanfland – dem Goedeke Michels – verstand er sich blendend, er war meist gut drauf, ging an den Strand Volleyball spielen und hatte Spaß. Ich hoffe sehr, dass in seinem familiären Umfeld niemand ernsthaft krank geworden ist.“

Alexander Koll wollte seiner schriftlich geäußerten Begründung gestern gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG nichts mehr hinzufügen. „Es ist alles gesagt“, betont Koll. „Ich bin sehr froh, wie die Familie Hick mit meiner Absage umgeht. Das ist sehr fair. Und ich bin überzeugt davon, dass Familie Hick eine Lösung finden wird.“ Er habe sich durchaus wohl gefühlt, sagt Koll noch. Und dass seine Entscheidung auch nichts mit einem anderen Film- oder Theaterengagement zu tun habe.

Neuer Störti muss mit Goedeke harmonieren

Aber nicht nur die Gründe für Kolls Rückzug sind im Fokus der Spekulationen. Auch die Neubesetzung treibt vor allem unter den Festspiel-Fans wahre Blüten. „Da wird von der Rückkehr von Sascha Gluth oder Bastian Semm fabuliert“, erzählt Anna-Theresa Hick. „Auch Norbert Braun bringen einige wieder ins Spiel.“ Und selbst Alexander Hanfland kann sich mancher als neuen Störtebeker vorstellen.

Anna-Theresa Hick macht allerdings darauf aufmerksam, dass es nicht nur darum geht, eine Rolle neu zu besetzen. „Hier ist auch das Zusammenspiel mit Goedeke Michels total wichtig“, sagt sie. „Es genügt also nicht, dass der Neue als Klaus Störtebeker wirkt – er muss auch mit Goedeke harmonieren, schauspielerisch wie optisch.“ Und weil nicht klar ist, wie der nächste Titelheld aussehen wird, wurde jetzt sogar das Casting für die Störtebeker-Geliebte gestoppt. Denn auch die unterliegt der Prämisse, zu der Hauptfigur passen zu müssen.

Traurigkeit und Bedauern bei Kollegen

Goedeke-Michels-Darsteller Alexander Hanfland hält sich im Zusammenhang mit der Absage seines Kollegen Koll bedeckt. „Ich habe da eigentlich nicht viel zu sagen“, meint der Schauspieler. „Außer, dass es mir leid tut und es mich traurig stimmt.“ Volker Zack, der als Der Kleene bei den Aufführungen regelmäßig für Lacher sorgt, war über die Nachricht vor allem überrascht. „Da ging es mir eigentlich wie allen anderen“, sagt Zack. „Er hat private Gründe angegeben ... und dieses Engagement ist für einen Kölner mit vier Monaten jedes Jahr gewiss eine sehr lange Zeit. Ich finde es sehr schade, dass er aufhört. Er war ein toller Kollege, und man hatte sich mittlerweile schon aneinander gewöhnt.“

Ex-Störtebeker-Darsteller und Ikone des Ensemble, Norbert Braun, ist geschockt. „Die Nachricht kam für mich komplett unerwartet“, sagt der Schauspieler. „Noch beim letzten Gespräch, dass ich mit ihm führte, war alles okay. Nichts deutete darauf hin, dass er sich zurückziehen wollte.“ Aber er könne sich vorstellen, dass es tatsächlich private Ereignisse geben könne, die einen Dinge tun lassen, die man eigentlich nicht tun will. „Ich hätte mir gewünscht, es gäbe diese ,persönlichen Gründe’ nicht, die ihn dazu zwangen, so etwas Tolles und Phantastisches aufgeben zu müssen“, sagt Braun. „Die Familie Hick wird das jetzt managen. Ich bin guter Dinge, dass eine Lösung gefunden wird.“

Spielleiterin Kristin Wehrkamp zu Höne bedauert vor allem, dass Koll kurz vor Saisonstart die Segel strich. „Das ist jetzt mit großen Herausforderungen verbunden“, sagt sie. „Er hat sich eigentlich gut gemacht in der Rolle. Vielleicht war er nicht so ein Vollblut-Störtebeker wie seine Vorgänger, aber die wahren Gründe für seinen Rückzug kenne ich auch nicht.“

