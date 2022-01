Nach Sturm auf der Insel Rügen: Ranger beseitigen Schäden in der Granitz

Rügen

Ranger des Biosphärenreservates Südost-Rügen haben in Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband Rügen in den vergangenen Tagen die Wanderwege im Naturschutzgebiet Granitz von umgestürzten Bäumen und herabgefallenen Starkästen befreit. Die Bäume waren durch den Sturm vom 16. und 17. Januar geschädigt worden, der mit Spitzenböen von 100 Kilometer pro Stunde über den Süden Rügens gezogen war.

Die aufgeschnittenen Bäume wurden von den Wegen entfernt und im Gebiet belassen. Hier werden sie als Totholz wertvollen Lebensraum für spezialisierte Pilze, Pflanzen und Insekten bilden und so die biologische Vielfalt im Naturschutzgebiet fördern. Mit mehr als 1100 Hektar ist die Granitz das größte Waldnaturschutzgebiet des Biosphärenreservates Südost‐Rügen.

Auf einer Vielzahl von nun wieder gut zugänglichen Wanderwegen können Besucherinnen und Besucher imposante Buchenwälder, das Jagdschloss Granitz auf der Anhöhe des Tempelberges, den Schwarzen See oder auch die Ostseeküste an der ehemaligen Waldhalle besuchen.

Buche stürzte auf B 196

Die Feuerwehren der Insel hatten in der Nacht zu Montag und am Vormittag unter anderem im Südosten der Insel alle Hände voll zu tun. Sturmböen fegten über Rügen und ließen den einen oder anderen Baum umstürzen. Die Feuerwehr Göhren musste in den frühen Morgenstunden mit zehn Mann ausrücken, wie Wehrführer Tom Schülke mitteilte. Rund 500 Meter vor Göhren war eine rund 15 Meter hohe Buche umgefallen und auf die B 196 gestürzt.

Zu drei sturmbedingten Einsätzen musste die Binzer Feuerwehr bis in die Vormittagsstunden ausrücken. Die Einsatzkräfte wurden gerufen, weil am Naturerbe Zentrum ein Baum umgestürzt war. In den frühen Morgenstunden eilten sie dann zur Zufahrtstraße zum Jagdschloss, wo ein Baum quer über der Fahrbahn lag. Eine weitere Baumsperre beseitigten die Kameraden in der Proraer Allee. „Es waren keine besonders aufwendigen Einsätze. Wir haben die Bäume mit der Motorsäge schnell aufgearbeitet“, erklärte Wehrführer Daniel Hartlieb.

Die Freiwillige Feuerwehr Zirkow wurde alarmiert, um in Alt und Neu Süllitz kleine Baumsperren zu beseitigen. Die Kameraden zerlegten die umgestürzten Bäume mit einer Motorkettensäge. Aufwendiger war der Einsatz an der Landesstraße 29 bei Serams. Hier war die Krone aus einem Baum gebrochen und der Stamm an der Bruchstelle gespalten, so dass die Fällung des Baumes notwendig war. Anschließend wurde dieser aufgearbeitet und die Straße beräumt. Während des Einsatzes war die L 29 voll gesperrt.

Von Mathias Otto