Bergen

Kalte Füße bekam wohl der junge Mann, der am 29. September an einem Unfall zweier Radfahrer in Bergen auf Rügen beteiligt war.

Polizei zunächst nicht verständigt

Bei dem Unfall in der Ringstraße wurde eine Frau schwer verletzt. Der zweite Beteiligte versprach der Frau, die zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste, ihr Fahrrad zu ihrer Heimatadresse zu bringen, löste das Versprechen allerdings nicht ein und meldete sich auch nicht mehr bei ihr. Sie wandte sich daraufhin einige Tage später an die Polizei, die am Unfalltag nicht verständigt worden war. Mit einem Aufruf in der OSTSEE-ZEITUNG bat die Polizei dann um Zeugenhinweise – um den Unfallbeteiligten und auch das Fahrrad der Frau ausfindig zu machen.

32-Jähriger kassiert Anzeigen wegen Unfallflucht und Unterschlagung

Und dieser Aufruf fruchtete. Durch eine Bekannte darauf aufmerksam gemacht, stellte der junge Mann das Fahrrad daraufhin in der Nachbarschaft ab. Damit war zwar das Rad wieder da, aber der junge Mann noch unbekannt. Ein Hinweis, der im Polizeihauptrevier in Bergen einging, führte schließlich zu ihm – einem 32-Jährigen aus Bergen. Er kassierte nun Anzeigen wegen Unfallflucht und Unterschlagung.

Mario Ullrich, Leiter des Bergener Polizeihauptreviers, möchte sich ausdrücklich bei den Bürgern bedanken, die zur Aufklärung beigetragen haben.

Von Anja Krüger