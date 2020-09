Nach Unfall in Dranske einfach weiter gefahren: Polizei sucht Zeugen

Dranske

Unfall verursacht und das Weite gesucht: In Dranske sollen Radfahrer einen Pkw beschädigt haben und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Pkw am Heck beschädigt

Der Unfall ereignete sich bereits am 9. August. Wie die Polizei mitteilt, hörte ein Anwohner in der Schulstraße gegen 12.45 Uhr einen lauten Knall vor seinem Haus. Als er nachschaute, was die Ursache war, erblickte er vier Radfahrer und einen parkenden Pkw Skoda, der beschädigt war. Zu der kleinen Radfahrergruppe gehörten ein Mann und eine Frau, beide jeweils etwa 40 Jahre alt, sowie zwei Jugendliche im Alter von etwa 14 Jahren. Nachdem einer der Jugendlichen die Beschädigungen am Auto in Augenschein genommen hatte, fuhren die vier mit den Rädern einfach weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen, um eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Vermutet wird, dass jemand von den Radfahrern die Beschädigungen im Bereich des Hecks am Pkw verursacht hat. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Anzeige

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/3070 zu melden. Hinweise können auch an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von OZ