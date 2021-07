Samtens

Die abgerutschte Böschung im Bereich der Anschlussstelle Samtens-Ost der Bundesstraße 96 auf Rügen wird am Freitag zusätzlich gesichert. Dafür wird an den Fahrbahnen der Auf- und Abfahrten von beziehungsweise zur Bundesstraße 96 eine sogenannte Asphaltaufkantung hergestellt, so dass das Regenwasser nicht mehr unkontrolliert über die Böschung fließen kann, teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV mit. Über Rohre wird das Regenwasser stattdessen an den Seiten der Böschung direkt in den Graben geleitet.

Die B 96 bleibt während der Arbeiten, die am Freitag ab 7 Uhr beginnen, in beide Richtungen durchgängig befahrbar. Nur die Auf- und Abfahrten zur Landesstraße 296 an der Anschlussstelle Samtens-Ost werden zeitweise gesperrt sein.

Keine Gefahr weiterer größerer Schäden

Die Arbeiten sind auf Freitag vorgezogen worden, weil laut Wettervorhersage in den kommenden Tagen verstärkt Regenschauer zu erwarten sind. Je nach Verlauf können am Samstag weitere Arbeiten notwendig sein. Auch hier bleibt die Befahrbarkeit der B 96 jederzeit gegeben.

Die zusätzliche Sicherung soll Schäden durch Nachspülungen an den offenen Bereichen der Böschung verhindern. Durch das Unwetter und die starken Regenfälle vor knapp zwei Wochen war das oberflächliche Material der Böschung zu erheblichen Teilen abgerutscht.

Ein Baugrundgutachter führt seit Mittwoch Sondierungen an der Schadensstelle durch. Diese Untersuchungen werden in den nächsten Tagen fortgesetzt. Nach ersten Erkenntnissen ist der Damm standsicher und es besteht keine Gefahr weiterer größerer Schäden.

Von mo