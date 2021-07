Sellin

Der erste große Schock ist für Mario und Andi Lüdke verdaut. Die Besitzer vom Kolonial-Stübchen in Sellin mussten in der Nacht zum 10. Juli mit ansehen, wie Wassermassen die August-Bebel-Straße hinunter liefen. Ihr Geschäft in der Hausnummer 5 litt besonders in dieser Nacht, da sich dieses in einem Keller befindet. 1,2 Meter hoch stand das Wasser vor der Ladentür. Im Laden zwar nur 20 Zentimeter hoch, weil es schnell nach hinten zur Tiefgarage lief, doch das Mobiliar ist hinüber. Ein Großteil der Unikate, die hier standen, sind nur noch ein Fall für den Schrottplatz.

„Ich bin nachts vom Regen wach geworden und dachte schon, dass es diesmal ernst werden könnte. Dann ließ der Regen nach und ich bin davon ausgegangen, dass wir verschont bleiben. In dem Moment klingelte auch schon das Telefon und die Hausmeisterin teilte mit, dass unser Geschäft einiges abbekommen hat“, erinnert sich Mario Lüdke an diese Julinacht.

Kühlschränke müssen ausgetauscht werden

Da war das Wasser schon im Gebäude. Feuerwehrleute aus Baabe waren zuerst vor Ort und pumpten das Wasser aus dem Geschäft. Dass sich der Boden aus Klick-Vinyl nach oben drückte, ist noch das geringste Problem der beiden Inhaber. In die Möbel, zum Teil teure Unikate aus Übersee, ist so viel Wasser eingedrungen, dass sie nicht länger im Geschäft stehen können. Die Lebensmittel blieben zwar verschont, da sie sich in der Kühlung befanden, die Kühlschränke müssen aber ausgetauscht werden. „Sollten diese Geräte nämlich später einen Kurzschluss bekommen, würde diesen Schaden keine Versicherung übernehmen“, sagt sein Mann Andi. Auch die Küche, die erst im letzten Jahr neu eingebaut wurde, ist hinüber und muss ersetzt werden.

Feuerwehrleute pumpten das Wasser aus dem Geschäft. Quelle: privat

Die schlimmste Nachricht bekamen sie von ihrem Makler, der ihnen mitteilte, dass der Elementarschaden Wasser nicht Bestandteil des Vertrages ist und somit die Versicherung für diesen Schaden nicht aufkommen muss. „An der Küste gibt es nur zwei Versicherungen, die diesen Punkt im Vertrag etabliert haben. Wir haben also die alte Versicherung gekündigt und eine neue abgeschlossen“, sagt Mario Lüdke. Damit ist zwar der aktuelle Schaden nicht bezahlt, aber das Paar nun für mögliche künftige Unwetter gewappnet.

Spendenaktionen für das Kolonial-Stübchen

Alles in allem wartet jetzt viel Arbeit auf die beiden Inhaber. Denn erst im Jahr 2015 haben sie die ehemalige Diskothek entkernt und wieder neu aufgebaut. Zu einem Geschäft für erlesene Schokoladen bis hin zur mediterranen Feinkost. Jetzt stehen sie quasi wieder bei null. „Aufgeben kommt für uns aber nicht infrage. Wir haben schon ganz andere Dinge gemeistert. Das werden wir auch irgendwie schaffen“, so Mario Lüdke.

Feuerwehreinsatz in Sellin: Feuerwehrleute pumpten Wasser aus dem Kolonialstübchen. Quelle: privat

Damit sie sich über die Finanzen keine Gedanken machen müssen, haben Freunde und das Paar selbst auch verschiedene Aktionen gestartet, damit es den Neustart so schnell wie möglich geben soll. Etwa über die Sparkasse Vorpommern (Andreas Lüdke; IBAN: DE74 1505 0500 1840 0992 20; Verwendungszweck: „Aufbau Kolonial-Stübchen“). Fabian Mucke aus Sassnitz hatte im Internet unter www.betterplace.me/kolonialstuebchen eine Aktion gestartet. „Ich möchte Euch bitten, für den Wiederaufbau zu spenden. Alleine ist das alles leider nicht zu stemmen“, sagt er. Am Sonntag wird es zudem einen Spenden-Basar (11 bis 18 Uhr) vor der Parfümerie Buchholz in Binz geben.

Durchstarten zum Weihnachtsgeschäft

„Ich bin so dankbar, dass wir seit diesem Unwetter Hilfe von allen Seiten angeboten bekommen. Viele Leute kommen hierher, drücken uns und wünschen alles Gute“, so Andi Lüdke. Stammgäste tauchen immer wieder auf und drücken dem Paar Geldscheine in die Hand. Jeder Euro zählt, denn in den nächsten Wochen müssen die Baufirmen bezahlt werden, die im Kolonial-Stübchen werkeln. Am Montag kommt ein Gutachter, dann soll ab August mit dem Trocknen begonnen werden. Ein Prozess, der bis acht Wochen dauern kann. Eine Firma aus dem Ort hatte den beiden Männern für diesen Zeitraum einen Raum für die Lagerung angeboten.

Auch wenn das Wasser größtenteils gleich wieder aus dem Geschäft in die Tiefgarage lief, bleibt ein großer Schaden. Die Möbel sind ruiniert. Quelle: privat

„Wir werden in der Zwischenzeit sehen, welche Regale wir noch verwenden können und werden sie im Café aufstellen und zum Beispiel Kaffee und Tee in diesen Räumen verkaufen“, so Mario Lüdke. Die Küche für die Frühstücksplatten würde der benachbarte Friseursalon dem Paar zeitweise zur Verfügung stellen. Grünes Licht könnten sie dafür am Montag bekommen, wenn Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung des Landkreises die Räumlichkeit abgenommen haben.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Obwohl das Jahr erst knapp über die Hälfte vorbei ist, ist es für die Lüdkes schon jetzt ein Jahr zum Vergessen. Erst der lange Lockdown, dann verstarb im Frühjahr ihre Mitarbeiterin, dann erlitt Mario Lüdke einen Blinddarmdurchbruch. Im Juni war er genesen, dann öffneten sie das Geschäft, dann kam das Unwetter. „Hoffentlich sind die Arbeiten soweit erledigt, dass wir zum Weihnachtsgeschäft wieder voll durchstarten können“, sagt er.

Von Mathias Otto