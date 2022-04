Nach Urteil: Hälfte der Kunden auf Rügen weiter mit Maske

Rügen

Freude und Skepsis hielten sich angesichts der Aufhebung der Maskenpflicht in auch im Einzelhandel am Sonnabend auf der Insel Rügen die Waage. Bei Kaufland und Famila in Bergen waren etwa zu gleichen Teilen Kunden mit und ohne Maske zu sehen. Tendenziell verzichten offenbar jüngere Kunden eher auf den Schutz als ältere. Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald hatte am Freitag die Hotspot-Regelung teilweise für nichtig erklärt (die OZ berichtete).

Trotz der vergleichsweise hohen Corona-Zahlen in MV fallen daher die Maskenpflicht und die Abstandsregeln weg. Die Begründung dafür ist, dass die Regierung nicht die Gefahrenlage in den einzelnen Regionen beachtet, sondern den Hotspot-Status flächendeckend eingeführt hat. Das sei so aber nicht rechtens. Der Beschluss gilt ab sofort und ist nicht anfechtbar.

Auch bei Lidl in Baabe waren beide Verhaltensweisen zu sehen. Gertrud Griesinger (85) wohnt seit sieben Jahren in Baabe und geht lieber mit Maske einkaufen. „Mein Sohn hatte schon zweimal Corona und ich gehe lieber auf Nummer sicher“, sagt sie. Inge Ganske ist etwa gleichaltrig und will die Maske künftig immer überall dort tragen, wo viele Menschen sind. Auch ein Mittfünfziger zieht sich die Maske ab, als er mit dem Einkaufswagen ins Freie tritt. Wenn es keine Maskenpflicht gibt, kann man auch nichts vergessen“, sagt hingegen ein 18-Jähriger. Er betont aber, nicht grundsätzlich gegen Masken zu sein. „Wenn es wieder angeordnet wird, trage ich auch wieder eine.“

Auch Abstandspflicht entfällt trotz steigender Inzidenz

Ähnlich sieht es eine Kundin im Supermarkt, die keine Maske trägt. „Wenn es mir zu eng wird, ziehe ich sie auch wieder auf.“ Eine Angestellte, die Regale einräumt, trägt eine Maske „um mich zu schützen“. Die sechs Kunden, die im Lidl an der Kasse stehen, tragen alle eine Maske. Als sie hören, dass das derzeit nicht vorgeschrieben ist, ziehen drei davon ihre Maske ab. „Für Brillenträger ist das ganz schwierig mit Maske“, sagt eine Frau erleichtert. Kerstin Plümer andererseits hatte bereits von dem Urteil gehört, trägt die Maske aber dennoch weiterhin.

Wegen des Urteils entfallen Beschränkungen bis auf Weiteres auch in den Bereichen Gastronomie sowie in Fitnessstudios, Sporthallen und Schwimmbädern. In Kinos, Theatern und Museen gilt die Maskenpflicht weiterhin. Ebenso in Bus und Bahn. Für die Beherbergung gilt die 3G-Regel bei der Anreise.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Impfquoten im Nordosten sind weiterhin nahezu unverändert. Nach Angaben des RKI verfügen 74,6 Prozent der Menschen über einen vollständigen Grundschutz nach in der Regel zwei Spritzen. Eine Auffrischungsimpfung haben mittlerweile 57,4 Prozent der Bevölkerung bekommen.

Von uwe driest