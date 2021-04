Sassnitz/Glowe

Sie sollte ein Zeichen des Zusammenhalts sein, sollte den Menschen in Sassnitz Mut machen in der Einsamkeit der Corona-Pandemie. Die Schnecke aus bemalten Steinen entwickelte sich in kürzester Zeit zum einem Besuchermagneten, zum Treffpunkt und zu einem beliebten Fotomotiv. Jetzt ist sie verschwunden. Vermutlich am Wochenende haben Unbekannte auf dem Rügen-Platz und im Stadthafen randaliert. Ein Opfer ihrer Lust am Zerstören wurde die Schnecke. Mehrere Dutzend der von den Sassnitzern und ihren Gästen liebevoll gestalteten Steine warfen sie von der Fußgängerbrücke zum Hafen auf die darunter liegende Straße. Verletzt wurde dabei offenbar niemand. Um die Reste des Stein-Gebildes zu schützen, hat Bürgermeister Frank Kracht die verbliebenen Steine durch Mitarbeiter des Stadthofes einsammeln lassen.

„Ausbeute“ im Hafenbecken versenkt

Zuerst war ihren Kollegen von der städtischen Hafenbetriebs- und Entwicklungsgesellschaft (HBEG) am Montag aufgefallen, dass Randalierer durch die Stadt gezogen sein mussten. Bei ihrer morgendlichen Runde entdeckten sie unter anderem die zerborstenen Steine auf der Straße im Stadthafen unterhalb der Fußgängerbrücke. Sie fegten die gröbsten Steinsplitter an den Straßenrand. „Dann haben wir das Ordnungsamt der Stadt informiert“, sagt Julia Feldt, Prokuristin bei der HBEG. Außer den Steinen, die auf der Straße lagen, hatten die Mitarbeiter auch noch abgerissene Schilder, das Metallrohr eines Verkehrszeichens, den Rauchabzug eines Räucherofens und andere Dinge aus dem Stadthafen gefunden. Die hatten die bislang unbekannten Täter im Hafenbecken versenkt.

In Fischkisten zwischengelagert

Dass es sich bei den Steinsplittern um die Reste der „Schnecke“ vom Rügen-Platz handelte, war den Stadthafen-Mitarbeitern aufgrund der bemalten Flächen sehr schnell klar geworden. Das kommunale Unternehmen hatte sich selbst mit einem eigenen Stein an der Aktion auf dem Rügen-Platz beteiligt. Am Dienstag rückten die Kollegen vom Stadthof an und bauten das steinerne Gebilde auf dem Rügen-Platz ab. Auch die noch brauchbaren Steine, die von der Brücke geworfen worden waren, sicherten die Frauen und Männer. Die kleinen Mut-Macher wurden in Fischkisten sortiert und auf dem umzäunten Gelände des Stadthofs eingelagert. Dass die nun aus dem Stadtbild verschwunden sind, findet nicht nur Julia Feldt schade. Auch im Internet äußern viele Sassnitzer und Gäste ihr Bedauern.

Neuer Platz wird gesucht

Das soll nur eine Zwischenlösung sein, versichert der Bürgermeister. „Wir werden uns etwas einfallen lassen und einen anderen Platz suchen, wo wir sie wieder aufbauen können.“ Auf jeden Fall werde sie wieder öffentlich präsentiert. Denn das sei ja seinerzeit der Sinn der Aktion gewesen, die eine Idee von Sassnitzer Einwohnern war und von der Kommune aufgegriffen wurde. Vor etwa einem Jahr hatte Kracht einen relativ großen Stein mit dem Wappen bemalen lassen. Dieses Wappen war sozusagen der Grundstein. Von hier aus wuchs die Steinschnecke kreisförmig. Der ansonsten ziemlich kahle und schmucklose Rügen-Platz mauserte sich zu einer Besucherattraktion. Kindergärten, Senioren, Familien, Firmen und Urlauber –sie alle verschönerten das Areal mit selbst gestalteten Steinen.

Eine von ihnen war Dagmar Basener. Sie gehörte zu den ersten Insulanern, die sich an der Aktion beteiligten und nicht nachließen. Denn immer wieder wurden einzelne Steine gemopst. „Vermutlich fanden die Leute sie schön und haben sie einfach mitgehen lassen“, sagt sie schulterzuckend. Sie und viele andere Aktive haben immer wieder für Nachschub gesorgt. Als die Schnecke vor knapp einem Jahr leicht demoliert wurde, gehörte sie zu denen, die alles wieder sortierten und neue Steine beisteuerten. Aber die meisten haben die Arbeit geachtet, sind behutsam zwischen die Steinkreise getreten und haben sich an der liebevoll gestalteten Schnecke erfreut. Dass jemand dieses Werk zerstört, kann sie nicht verstehen.

Gucken und mopsen

Traurig ist auch Gerlinde Roger. Sie hat in ihrem Heimatort Glowe den Bau einer Steinschnecke mit initiiert und hatte auch das Sassnitzer Gegenstück mit eigenen kreativen Beiträgen Stein für Stein wachsen lassen. Zum Abschied der Königslinie hatte sie einen Stein mit dem Fährschiff Sassnitz bemalt. Am vergangenen Wochenende war sie auf dem Rügen-Platz und hatte der Schnecke mehrere Steine mit österlichen Motiven hinzugefügt. Ob die den Angriff der Vandalen „überlebt“ haben? Gerlinde Roger hofft es. Ähnliches hatte sie im Mai vergangenen Jahres in Glowe erleben müssen. Dort hatten offenbar Kinder aus Übermut die Steine quer über den Kurplatz gekickt. Die Glower haben es wieder gerichtet. Seitdem ist so etwas dort nicht wieder vorgekommen. Aber gemopst wird auch dort munter und ungeniert. „Von den 200 Steinen, die ich beigesteuert habe, sind vielleicht noch 20 bis 30 vorhanden.“ Sie und ihre Mitstreiter lassen sich aber nicht entmutigen: Die Einwohner und Gäste füllen die Lücken immer wieder auf. Auf Schildern bitten sie die Betrachter, keine Steine mitzunehmen, sondern lieber welche dazuzulegen.

„Mega-Hingucker“ in Glowe

„Das ist ein Mega-Hingucker auf unserem Kurplatz geworden“, freut sich der Glower Tourismus-Chef Roland Drossel. Und auch der Sassnitzer Bürgermeister ist von der Resonanz, die die Aktion unter Einwohnern und Gästen hervorgerufen hat, nach wie vor begeistert: „Das hat uns richtig stolz gemacht.“ Deshalb soll die Schnecke wieder aufgebaut werden. Damit die Steine nicht wieder zerstört werden, könne man sie vielleicht in Beton legen. „Die Frage ist nur, wo.“ In den Plänen für die Umgestaltung des Rügen-Platzes, die die Stadtvertreter vor wenigen Tagen beschlossen haben, ist sie nicht vorgesehen. „Derzeit sind wir noch auf der Suche nach einer geeigneten Stelle“, sagt Kracht.

Von Maik Trettin