Sassnitz

Vor rund einem Jahr brannte eine Produktionshalle bei Rügen-Fisch in Sassnitz. Und noch immer ist das Unternehmen mit der Beseitigung der Folgen dieses Unglücks beschäftigt. Erst im Mai dieses Jahres, also mehr als zwölf Monate nach dem Feuer, sei mit dem „endgültigen Abschluss aller baulichen Maßnahmen“ zu rechnen. Das teilte die Marketing-Direktorin Kirsten Behn auf Anfrage der OZ mit.

Der Großbrand war in der Nacht vom 14. zum 15. April 2021 in einer der Hallen von Rügen-Fisch im Sassnitzer Westhafen ausgebrochen. Kurz nach Mitternacht wurden neben der Sassnitzer auch benachbarte Wehren alarmiert. Knapp 50 ehrenamtliche Kameraden kämpften bis 5 Uhr morgens nicht nur gegen das Feuer, sondern vor allem gegen den Qualm. Der hatte sich in der gesamten Halle ausgebreitet und war so dicht, dass die Feuerwehrleute praktisch die Hand vor Augen nicht sehen und deshalb auch den eigentlichen Brandherd nur schwer ausmachen konnten. Die Feuerwehren setzten spezielle Ventilatoren ein, um die Rauchschwaden aus der Halle zu blasen. Gefährlich war der Lösch-Einsatz unter anderem auch deshalb, weil unter der Decke Speiseöl-Leitungen verliefen.

Brand in einer Produktionshalle bei Rügen-Fisch in Sassnitz Quelle: Feuerwehr Sassnitz

Die erste Vermutung von Polizei und Feuerwehr wurde aber relativ bald von den Brandursachenermittlern bestätigt: Das Feuer war an der Hallendecke entstanden. Die Sachverständigen hätten bestätigt, „dass der Brand durch einen technischen Fehler in einer Deckenleuchte ausgelöst wurde“, erklärt die Unternehmenssprecherin.

Dieser kleine technische Fehler hatte schwerwiegende Folgen. Zwar wurde niemand durch den Brand verletzt; alle Menschen konnten sich rechtzeitig ins Freie flüchten. Wegen des Schadens an der Hallendecke und wegen der dicken Rußschicht, die sich auf den gesamten Produktionsbereich ausgebreitet hatte, musste die Herstellung der Fischkonserven in Sassnitz seinerzeit sofort und vollständig ausgesetzt werden. Sämtliche rund 270 Mitarbeiter von Rügen-Fisch in Sassnitz mussten zu Hause bleiben. Nach Aussagen des Unternehmens haben die Kollegen aber während der Produktionspause weiterhin ihre Gehälter bezogen.

Wieder alle Mitarbeiter an Bord

Mittlerweile läuft die Produktion wieder auf vollen Touren. „Bereits vier Wochen nach dem Brand konnte eine erste Produktionslinie wieder in Betrieb genommen werden“, berichtet Kirsten Behn. Um die Kunden weiter mit Fischkonserven beliefern zu können, seien Teile der Produktion vorübergehend in das Werk nach Lübeck verlagert worden. Der Fisch, der vorwiegend aus dem Nordost-Atlantik stammt und sozusagen „küchenfertig“ per Schiff oder Lkw nach Sassnitz gebracht wird, wurde solange in der Hansestadt verarbeitet.

Im Juli und September vergangenen Jahres habe man in Sassnitz dann mit der gründlichen Sanierung der durch den Brand beschädigten Anlagen und Gebäude begonnen. Das sei unter großem Einsatz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erfolgt. Das Unternehmen habe dazu Sachverständige und auf Brandsanierung spezialisierte externe Fachkräfte mit ins Boot geholt. Nach und nach wurden weitere Produktionsbereiche wieder in Betrieb genommen, bis schließlich im September alle Kollegen wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren konnten.

Seit Ende Februar wird auch in jener Halle wieder gearbeitet, in der vor knapp einem Jahr der Brand ausgebrochen war. Die restlichen Bauarbeiten dauern – wie bereits erwähnt – voraussichtlich noch bis Mai. Rügen-Fisch ist der größte deutsche Hersteller von Fischkonserven. Das Unternehmen gehört zu 100 Prozent dem asiatischen Konzern „Thai Union“. Produktionsstätten gibt es neben dem Hauptsitz in Sassnitz auch in Lübeck, Rostock und im litauischen Kretinga. Die Produkte werden unter verschiedenen Markennamen vertrieben, neben Rügen Fisch auch unter „Lysell“, „Rügen Krone“ oder „Hawesta“.

Von Maik Trettin