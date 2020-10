Nach dem Rügen-Derby: Förderer der Baaber Kicker ziehen Bilanz

Baabe

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. An diesem Wochenende holt der Förderverein SV Blau Weiß Baabe seine Jahreshauptversammlung nach. Dazu sind Mitglieder am Sonnabend von 17 Uhr an in der Sportplatzklause im Baaber Stadion willkommen.

Die Versammlung, bei der es unter anderem um den Jahresabschluss für 2019 gehen soll, sollte ursprünglich am 21. März stattfinden – musste aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Insel-Derby in der Landesliga wird Sonnabend angepfiffen

Der Förderverein war im November 2015 gegründet worden – um den im Jahre 1950 gegründeten Mutterverein finanziell zu entlasten. Zum ersten Vorsitzenden war seinerzeit Hartmut Zwinkmann gewählt worden. Bis zur Gründung war es ein langer Weg. Drei Jahre lang war sie vorbereitet worden.

Die Mitglieder des Fördervereins sind am Sonnabend bereits ab 14 Uhr bei freiem Eintritt im Stadion willkommen. Denn dann wird in der Landesliga Nord das Insel-Derby zwischen dem SV Bau Weiß Baabe und dem VfL Bergen angepfiffen. Beide Teams sind alle andere als gut in die neue Saison gestartet. Der VfL hat bislang sechs Punkte auf seinem Konto und ist Tabellen-Neunter. Die Baaber dagegen sind noch punktlos und rangieren als Elfter am Tabellenende. Am vergangenen Spieltag gab es für beide Teams jeweils eine 0:5-Klatsche – für die Bergener beim Spitzenreiter FSV Bentwisch und für die Baaber beim Doberaner SV.

Beide Insel-Teams haben im Dezember 2019 zum vorerst letzte Mal gegeneinander gespielt. Die hitzige Partei in Bergen endete 3:3, wobei zum Abpfiff nach vier Platzverweisen nur nach acht Baaber und zehn Bergener Kicker auf dem Grün standen.

Mitgliedsbeiträge und Spenden fließen in die Jugendarbeit

Beim Förderverein SV Blau Weiß Baabe sind Unterstützer übrigens jederzeit willkommen. Wer Mitglied wird, zahlt 36 Euro Jahresbeitrag. Dieser fließt zu 100 Prozent in den Verein. Dies gilt auch für jede weitere Spende, wodurch ein kontinuierliches Unterstützungsbudget vorhanden sein soll. Hauptziel des Fördervereins ist die Steigerung der Attraktivität des Fußballangebots im SV Blau-Weiß 50 Baabe, um die erfolgreiche Jugendarbeit in allen Altersklassen für die Zukunft zu erhalten, weiter zu qualifizieren und auszubauen.

Von OZ