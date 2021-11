Nach der Hochzeit auf Rügen kam das Heimweh

Bergen

Anne Grübel kam in Stralsund zur Welt und verbrachte dort Kindheit und Jugend, bevor sie zur Ausbildung als Mediengestalterin nach Barth ging. Gleich im Anschluss daran zog sie gemeinsam mit ihrem aus Putbus stammenden Freund nach Frankfurt am Main, weil sich dort für beide bessere Berufschancen boten. Bei einem Heimaturlaub heiratete das Paar in der Putbusser Orangerie und ihnen war klar, dass das Heimweh sie wieder zurückbringen würde. Vor sechs Jahren war es dann so weit und die kleine Familie – inzwischen war eine Tochter zur Welt gekommen – übersiedelte aus der Fremde zurück nach Rügen.

Anne Grübel ist viel auf der Insel unterwegs, häufig in Begleitung einer Freundin und den insgesamt drei Hunden „Ewa“, „Yumi“ und „Spike“. Die 38-Jährige ist glücklich, wieder zu Hause zu sein. „Zu mir gehört auf jeden Fall die Verbundenheit mit dem Wasser und der Vielfalt der Insel. Vom Strand bis zu den Bergen ist hier alles vertreten“, schwärmt sie.

Von Christa Driest