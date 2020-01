Nach mehreren Einbrüchen in Sassnitz: Polizei fasst Täter

Sassnitz

Im Fall mehrerer Diebstähle in Sassnitz ( Rügen) hat die Polizei am Dienstag die Täter gefasst. Sie sind zwischen Juni und Dezember 2019 unter anderem in eine Tankstelle, eine Sporthalle, eine Diskothek sowie in Gartenlauben eingebrochen. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Beamten haben nach umfangreicher Ermittlung die Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht. Bei dem 42-Jährigen fanden sie Diebesgut aus verschiedenen Einbrüchen, Drogen und Konsumutensilien.

Täter gaben Diebstahl zu

Bei dem zweiten Täter wurden weitere gestohlene Waren gefunden. Beide Männer gaben die Taten zu. Alle Gegenstände wurden von der Polizei beschlagnahmt. Gegen den 42-Jährigen wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Lesen Sie auch:

Von OZ