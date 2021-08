Suhrendorf

Der spektakuläre Surf-Unfall vom Wochenende in Suhrendorf auf Ummanz ging letztlich nicht so schlimm wie befürchtet für den verunglückten Sportler aus. In ersten Meldungen war zunächst von einem schwer verletzten Surfer die Rede gewesen. Diesen Eindruck hatten Polizei und Rettungskräfte zunächst gewonnen, weil der bewusstlose Mann im ersten Moment nicht ansprechbar gewesen sei. Erst die eingehende Untersuchung im Krankenhaus ergab nun, dass der Wassersportler zwar unter Schock stand, letztlich aber lediglich eine nicht näher spezifizierte Verletzung am Bein davongetragen habe, so Polizeisprecherin Stefanie Fischer.

Die Rettungskräfte waren am Freitag gegen 14 Uhr alarmiert worden, nachdem der aus Tschechien stammende Kite-Surfer (62) beim Startversuch von einer Windböe erfasst und in die Höhe gezogen worden war. „Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Kite-Schirm und wurde mit diesem in Richtung Campingplatz getragen“, so die Polizei. Schirm und der Mann seien mehr als 30 Meter weiter geflogen und schließlich gegen das Fahrzeug einer 39-jährigen Frau geprallt. An deren Transporter entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Starkwind riss Sportler vom Boden

Pia Boni vom nebenan gelegenen Umaii-Wassersportcenter hat den Vorfall zwar nicht beobachtet, kennt aber das Areal gut. Am Freitag habe starker Wind mit einer Stärke von mehr als 30 Knoten (sechs bis sieben Beaufort) geherrscht. „Der auflandig aus Südwesten blasende Wind hat zudem dazu geführt, dass die Wasserlinie weit zurücklag“, so Boni. Kite-Surfer, die über das Anfänger-Stadium hinaus sind, starten meistens von Land aus. Bei starkem Wind würden aber auch erfahrene Wassersportler wieder auf die Wasserfläche wechseln.

Im aktuellen Fall habe der Sportler allerdings trotz des starken Windes versucht, von Land aus zu starten und könnte dabei eventuell falsch zur Windrichtung gestanden haben. An jener Stelle sei der Wind wegen umstehender Bäume und der Bodenform schwer auszurechnen. „Dort kommt es häufig zu Böen und wenn ein Surfer dann zu weit in Luv steht, bietet sein Schirm dem Wind eine große Angriffsfläche, auf die er dann plötzlich und mit großer Wucht einwirkt.“

Die meisten Unfälle passieren bei Start und Landung

In so einem Fall würde ein geübter Wassersportler sich schnell vom Kite lösen, indem er eine Reißleine zieht, was dem Sportgerät den Wind aus dem Segel nimmt. „Der Schirm bleibt dabei an einer langen Leine gesichert, entwickelt aber keine Power mehr. Das lernt man im Kite-Kurs“, sagt Pia Boni. Wenn aber befreundete Sportler sich die Technik aus Unwissenheit oder, um Geld zu sparen, gegenseitig beibringen, würden solche Grundlagen vielfach fehlen oder zumindest nicht in ausreichendem Maß geübt.

Diese Auffassung stützt auch Stephanie Ebel von der Kitesurf-Factory in Juliusruh. „Gerade beim Starten und Landen passieren die meisten Unfälle“, weiß die Kite-Lehrerin. Wer gut ausgebildet sei, könne aber auch bei stärkerem Wind viel für seine Sicherheit tun. „Das Kite-Material hat sich mittlerweile so weit entwickelt, dass es gleich drei abgestufte Sicherheitssysteme gibt und damit eine Lebensgefahr praktisch ausgeschlossen ist“, sagt sie.

Vor allem Männer gehen hohe Risiken ein

Insgesamt aber sei das Kite-Surfen nun mal eine Sportart, die gewisse Risiken birgt, betont Pia Boni. „Vor allem Männer überschätzen sich dabei zuweilen und gehen ein zu hohes Risiko ein. Es kann auch immer mal passieren, dass man einfach ausrutscht oder eine Leine reißt“, sagt sie. „Grundsätzlich eignet sich Rügen jedenfalls gerade für diese Sportart besonders gut, weil die Insel über zahlreiche flache Stehreviere verfügt und man eigentlich immer im Wasser starten kann.“

Im Fall des nun verunglückten Wassersportlers geht die Polizei von Selbstverschulden aus und will mangels strafrechtlicher Relevanz keine weiteren Ermittlungen vornehmen. Sprecherin Stefanie Fischer appelliert aber an die Wassersportler, ihre Fahrzeuge stets in ausreichender Entfernung vom Startpunkt zu parken. In Suhrendorf wären die 30 Meter allerdings ausreichend gewesen. Möglicherweise werden sich die Versicherungen der beteiligten Personen nun darüber verständigen müssen, wer den Schaden begleicht.

Von Uwe Driest