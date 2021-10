Insel Rügen

Viele Menschen freuen sich über die Zeitersparnis auf der B 96 zwischen Bergen und Stralsund, für andere Autofahrer ist die Bundesstraße mit dunklen Erinnerungen verbunden. Denn wenn es hier kracht, dann häufig schwer. Traurige Bilanz der vergangenen zwölf Monate auf der Rügener B 96: Zwei Tote bei Autounfällen, 14Verletzte, zehn davon schwer.

Besonders kritisch: Die Einschwenkbereiche, in denen die Autofahrer vom zweispurigen Überholbereich in den einspurigen Bereich wechseln müssen. Hier können viele Rügener ein Lied vom ruppigen Fahrverhalten einiger Verkehrsteilnehmer singen. Ein Überblick über die Unfälle des vergangenen Jahres:

Zuletzt hatte es am 19. August auf der Bundesstraße 96 bei Bergen zwei Verletzte gegeben – eine Frau davon schwer. Der Fehler entstand hier beim Auffahren, ein Transporter wich notgedrungen in den Gegenverkehr aus. Zwei Frauen waren am 1. August bei einem Auffahrunfall auf der B 96 bei Stralsund schwer verletzt worden – sie fuhren auf ein Fahrzeug auf, das auf dem Beschleunigungsstreifen anhielt.

Beim Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Auto am 26. Juni gab es ebenfalls zwei Schwerverletzte nahe Altefähr. Die Polizei berichtete, dass der Unfall in Höhe des Übergangs zweispurig/einspurig geschah.

77-Jähriger erleidet Blackout

Am 19. Juni krachte es auf der Rügenbrücke. Bei der Überfahrt von Stralsund auf die Insel Rügen erlitt ein 77-Jähriger einen Blackout und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Ein 86-Jähriger starb infolge des Unfalls, drei weitere wurden verletzt.

Auf der gleichen Strecke wie am Donnerstag, nämlich zwischen Rambin und Altefähr, gab es im April 2021 einen Lkw-Unfall, der glimpflich ausging. Der Fahrer war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wurde aber nicht verletzt. Die B 96 musste allerdings für Stunden gesperrt werden.

Von az