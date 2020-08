Nach tagelanger Irrfahrt: Mann vor Arkona aus der Ostsee gerettet

Sassnitz

Glimpfliches Ende einer Irrfahrt: Ein Mann ist am Donnerstag vor Rügen aus der Ostsee gerettet worden. Er war mit einem gestohlenen Boot unterwegs, das Motorschaden hatte. Die Besatzung eines Motorschiffes entdeckte ihn vor Arkona und nahm ihn auf.

Neun Seemeilen vor Arkona entdeckt

Gegen 21.30 Uhr wurde der hilflos auf dem Wasser treibende Mann mit dem Boot etwa neun Seemeilen nordwestlich von Kap Arkona, der Nordspitze Rügens, von der Besatzung des unter zypriotischer Flagge fahrenden Motorschiffes „Maureen S“ entdeckt, teilt die Bundespolizeiinspektion See in Warnemünde mit. Das Motorschiff habe den sichtlich verwirrten und polizeibekannten Mann aufgenommen und später an die Besatzung der „ Bamberg“, einem Einsatzschiff der Bundespolizei See übergeben. An Bord wurde er versorgt.

Gestohlenes Boot hatte Motorschaden

Der Gerettet gab an, dass er schon einige Tage in dem gestohlenen Boot auf der Ostsee umhergetrieben sei. Der Motor ließ sich nicht starten. Einen Notruf konnte der Mann nicht absetzen. Auch nicht auf sich aufmerksam machen, denn Rettungs- und Sicherheitsmittel wie eine Schwimmweste oder Taschenlampe befanden sich ebenfalls nicht an Bord.

Nach Irrfahrt in die Psychiatrie

Die Besatzung der „ Bamberg“ übergab den Mann gegen 1.20 Uhr an die Wasserschutzpolizei in Sassnitz. Sie hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Dabei konnte der Eigner des gestohlenen Bootes bereits ermittelt werden. Für den Geretteten endete die Irrfahrt in einer Klinik. Er wurde in die Psychiatrie gebracht.

