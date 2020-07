Nach vier Jahren Sperrung: Sassnitz gibt neue Brücke am Birkengrund frei

Sassnitz

Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer können die neue Brücke am Birkengrund in Sassnitz unter die Sohlen beziehungsweise Pneus nehmen. Das Bauwerk wurde am Dienstag nach Abschluss von Restarbeiten freigegeben, teilt die Stadtverwaltung mit.

Nachdem der Vorgängerbau aus Holz, der das Feuchtbiotop am Birkengrund überspannte, bereits vor mehr als vier Jahren wegen massiver Schäden gesperrt werden musste, hat die Kommune an gleicher Stelle eine neue Konstruktion aus kohlefaserverstärktem Kunststoff errichten lassen.

Die Segmente für die mit 25 Metern längste Kunststoff-Brücke der Welt wurden bereits Ende Juni montiert.

Von OZ