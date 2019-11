Nach zähem Ringen um Gebühren für die Abwasserversorgung lenkt die Mitgliederversammlung des Zweckverbands ein.

Bergen

Klarer Punktsieg für Rügens Kleingärtner. In ihrer Sitzung vom Mittwoch beschloss die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) eine neue Gebührensatzung für die Abwasserentsorgung. Die Satzung wird rückwirkend zum Jahreswechsel in Kraft treten und die aktuell gültige Satzung vom Dezember vergangenen Jahres ersetzen.

„Während Maßstab und Gebührensatz für die Entsorgung von Kleinkläranlagen gleich bleiben, ändert sich die die Abrechnung der Abfuhr von abflusslosen Gruben grundlegend“, sagt Zwar-Sprecher Reinhard Litty. Für Grundstücke mit direktem Trinkwasseranschluss werde - wie bei der kanalgebundenen Abwasserentsorgung - der Wasserverbrauch als Abrechnungsmenge zugrunde gelegt. Zu dieser Mengengebühr in Höhe von 7,95 Euro je Kubikmeter kommt eine jährliche Grundgebühr von 500 Euro. Kann einem Grundstück unmittelbar kein Trinkwasseranschluss zugeordnet werden - dies träfe insbesondere für Kleingartenparzellen zu - beträgt die jährliche Grundgebühr 50 Euro und die am Abfuhrfahrzeug festgestellt Menge ebenfalls 7,95 Euro je Kubikmeter.

„Dem Beschluss der Verbandsversammlung vorangegangen waren etliche, intensiv geführte, Diskussionsrunden der Bürgermeister. Die Entscheidung fiel in demokratischer Abstimmung und war nicht einstimmig“, so Litty. Ursächlich für die Änderung der Gebühren war eine deutliche Erhöhung der Abfuhrkosten für die vom Gesetzgeber vorgesehene Abwasserentsorgung, die in der Regel über Sammelgruben geschieht.

„Wir begrüßen das Entgegenkommen des Zwar, das für unsere Mitglieder eine wesentliche Erleichterung bedeutet“, freut sich Thorsten Albert, vorsitzender des Inselverbandes der Gartenfreunde. Durch eine in der Satzung vom Dezember vergangenen Jahres eingeführte Abfahrpauschale von 100 Euro je Parzelle und Abfahrt war es zu einer öffentlich geführten heftigen Kritik seitens der Kleingärtner gekommen, die darin eine sozial unverträgliche Regelung sahen und ein weiteres Brachfallen von Kleingartenparzellen befürchteten. Auch sei nicht klar gewesen, inwieweit die gestaffelte Abfuhrpauschale rechtlich Bestand haben würde, so Litty.

Von Uwe Driest