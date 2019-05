Putgarten

Er ist wieder da! Nach zwei Jahren Pause kommt der Kultursommer zurück an das Kap. Jens Hasselmann zieht die Fäden für diese mehrwöchige Veranstaltungsreihe und tritt auch selbst zwischen dem 15. Juli und dem 18. August auf: mal alleine, mal mit Musiker Ralf Wüstneck, mal mit Theater-Darstellern. Comedy- und Tanzabende sollen das Programm in Putgarten abrunden.

Zwei Jahre lang war Pause, jetzt ist Hasselmann mit vollem Eifer und neuen Ideen zurück. „Obwohl es am Mangel an Einfällen nicht gelegen hat, dass der Kultursommer zweimal ausgefallen ist. Diese hatten wir, auch motivierte Künstler und zahlende Gäste“, sagt er. Die Sparkasse unterstützte zuletzt den Veranstalter, das Berliner Theaterduo Tonabnehmer. Ebenso bot die Gemeinde aktive Hilfe an. Nur hatte das Geld nicht gereicht, um über mehrere Wochen ein kulturelles Programm am Kap auf die Beine zu stellen.

Überdachter Zuschauerbereich

„Leider mussten wir zwei Jahre lang aussetzen, da uns als Gemeinde die finanziellen Mittel gefehlt haben“, sagt die Bürgermeisterin Iris Möbius. Für diese Saison konnte Putgarten das Projekt wieder mit Geld unterstützen. „Der Kultursommer am Kap ist eine Bereicherung für die Gemeinde und die gesamte Wittower Region“, schwärmt die Bürgermeisterin.

Dieses Jahr sieht es besser aus. Obwohl noch immer Spenden gebraucht werden, um etwa Arbeiten an der Bühne durchführen zu können, kann der Kultursommer starten. „Die Gemeinde unterstützt uns, wo sie kann, und auch mit der Tourismusgesellschaft Kap Arkona gibt es viele positive Gespräche, wie wir den Juli und August kulturell bestmöglich gestalten können“, sagt er. Das Duo Tonabnehmer kümmert sich nicht mehr um die Organisation, dafür ist jetzt Jens Hasselmann alleine zuständig. Eine erste Neuerung unter seiner Leitung: Die Zuschauer müssen nicht mehr komplett unter freiem Himmel sitzen. Wenn die Besucher im Leuchtturmwärtergarten Platz nehmen, werden über ihren Köpfen Segel gespannt sein. „Dies ist immer ein Wagnis bei Open-Air-Veranstaltungen. Man weiß nie, wie das Wetter wird. Mit den Segeln sorgen wir jetzt dafür, dass auch bei Regen niemand nass wird“, so Hasselmann.

Das Maritime steht im Vordergrund

„Jeder Tag wird unterschiedlich, jeder Tag wird einzigartig“, sagt der Organisator. So wird es immer donnerstags das Theaterstück „Ostseesand & Seelenklempner“ geben. „In meinem Programm am Kap stelle ich immer das Maritime in den Vordergrund. Das wird auch diesmal so sein“, sagt der Veranstalter. In der Komödie wird ein Urlaubspaar durch die absurden Abgründe des „sich wieder neu Begegnens“ begleitet. Das Tresentheater bei Whiskey, Bier & Irish Music „Irish Coffee“ findet vom 23. Juli an vier Dienstagen statt.

„Irish Coffee“ sei eine witzig-anrührende Geschichte zweier Menschen, die sich auf einem Parkplatz in Dublin kennenlernen und eine wilde irische Nacht erleben. Aber der nächste verkaterte Morgen hat es in sich. „In bester irischer Storytelling-Tradition erzählen Moggie und Ryan von ihrem One-Night-Stand und wir erfahren ganz nebenbei, warum immer alles so wahnsinnig kompliziert im Leben ist“, sagt Jens Hasselmann.

„Singen können die alle!“

Er nutzte die Wintermonate, um neue Kraft zu tanken und neue Ideen für das Bühnenprogramm zu sammeln. In dieser Zeit hat er auch Kontakt zu Komikern gesucht. „Die Mischung macht`s: Theater, Livemusik, Tanz und Stand-up-Comedy stehen zur Auswahl. Für jeden Geschmack ist etwas dabei“, sagt er. Los geht es am 24. Juli mit Marius Jung und seinem Programm „Singen können die alle!“ Der Kabarettist und Bestsellerautor ist im Rheinland aufgewachsen. Das mag man ihm auf den ersten Blick nicht ansehen, aber spätestens wenn seine kölsche Toleranz, sowie sein schwarzer Humor durchblitzt ist der Fall sonnenklar.

16 Vorstellungen Der Kultursommer am Kap findet vom 18. Juli bis zum 15. August unterhalb der der Leuchttürme am Kap Arkona statt. Insgesamt wird es dort 16 Vorstellungen geben. Dienstags wird das Tresentheater „Irish Coffee“, mittwochs wird Comedy geboten, an den Donnerstagen wird das Stück „Ostseesand & Seelenklempner“ gezeigt und an drei Sonnabenden kann während der „Kubanischen Nächte“ getanzt werden. Für die Theaterstücke ist Jens Hasselmann auf der Suche nach Darstellern. Interessierte können sich unter folgender Telefonnummer melden: 0172/31 66 463.

Seine tiefgründigen Einblicke in das Leben eines „Maximalpigmentierten“ unter weißen Deutschen sind humoristischer Ratgeber mit praktischer Gebrauchsanleitung. „Wie führe ich eine unverkrampfte Konversation über den gesund aussehenden Urlaubsteint meines etwas höher pigmentierten Nachbarn? Darf, kann oder muss ich als politisch ultrakorrekter Hipster den Schwarzen konsequent als ,Bruder’ bezeichnen?“ Marius Jung lässt sich ethische Fragen leichtfüßig auf der Zunge zergehen.

„Du grillst es doch auch ...“

