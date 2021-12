Eine 66-Jährige ist am Samstag während des Kochens wegen gesundheitlicher Probleme in Sassnitz zusammengebrochen. Kurz darauf fing eine ihrer Pfannen auf dem Herd an zu brennen. Ihr Glück im Unglück: Zwei Nachbarinnen hörten den Rauchmelder und retteten die Frau kurzerhand.