Zirkow

Der Verkehr auf der B 196 bei Zirkow brummt am Dienstagnachmittag. Lastwagen, jede Menge Urlauber auf dem Weg zu Karls Erlebnisdorf, Busse und auch ein Trecker rollen hintereinander über den Asphalt.

Mitten auf der Straße läuft trotzig Ingeborg Hawellek mit ihrem Rollator, Mops Ernie an der Leine. Ein gelber Lkw fährt einen Bogen, andere Autos bremsen abrupt ab, geben Lichthupe.

Aus dem Haus direkt auf die Bundesstraße

Doch Ingeborg Hawellek hat keine Wahl. Sie ist nach mehreren Schlaganfällen und Hüft-OPs auf den Rollator angewiesen und der Weg auf die Bundesstraße ist der einzige, der ihr zum Verlassen des Grundstücks zur Verfügung steht. Dazu geht sie von ihrem Haus über den Parkplatz der Physiotherapie ihrer Tochter und steht dann ... direkt auf der Bundesstraße. Ein Fußweg befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Hintergrund der Situation ist ein skurriler Nachbarschaftsstreit um einen Zaun, einen Weg und die damit verbundenen Veränderungen. Eine Partei pocht auf die Einhaltung ihrer Grundstücksgrenzen, die andere beklagt, dass ihr vorher genutzter Weg jetzt entfernt ist und eine erneute Versetzung des Zaunes droht – wegen „vier Fingerbreit“ Land.

Eigener Weg führte über ungenutztes Grundstück

Im Zentrum der mittlerweile von Juristen geführten Auseinandersetzungen stehen Petra Hunger und das Ehepaar Marcus und Johanna Manz. Die 55-jährige Physiotherapeutin Petra Hunger lebt mit ihren Eltern Ingeborg und Bringfried Hawellek in Zirkow, die Eltern haben ein eigenes Haus, beide gehen auf die 90 zu, gesundheitlich steht es nicht zum Besten. „Damit sowohl meine Eltern als auch meine Patienten einen vernünftigen Zugang zum Haus haben, habe ich 2004 oder 2005 mit der Gemeinde vereinbart, einen Weg über das damals ungenutzte Grundstück zur Putbuser Straße zu pflastern“, beschreibt Petra Hunger. „Ich wollte weder meinen Eltern noch den Patienten zumuten, über die B 96 zu gehen.“

Der Weg zum Eingang der Wohnung der Eltern. Der Zaun links muss versetzt werden Quelle: Anne Ziebarth

Der Haken allerdings: Der Weg wurde nie eingetragen, Zirkows Bürgermeister Jens Hoyer (Freie Wähler Zirkow) spricht von Duldung. Mittlerweile wurde das Grundstück von der finanziell knappen Gemeinde zu Bauland umgewandelt, nachdem eine geteilte Nutzung als Parkplatz gescheitert war. „Das Grundstück wurde vonseiten der Gemeinde zum Verkauf angeboten“, so Hoyer. „Familie Manz hat es dann gekauft, Frau Hunger hätte ebenfalls die Chance gehabt.“

Grundstücksgrenze überbaut

Seit Dezember ist das Grundstück an ein junges Paar mit Nachwuchs verkauft, was sich hier ein kleines Häuschen baut, die Baustelle ist auf der Zielgeraden. Der Weg, den Ingeborg und Bringfried Hawellek bis dato nutzten, musste dafür entfernt werden. Die neuen Grundstücksbesitzer ließen ihr Grundstück neu einmessen, das Fazit: Der Zaun zum Grundstück muss versetzt werden, die Grundstücksgrenze ist überbaut. „Wir haben ein ums andere Mal eine Frist gesetzt“, beschreibt Johanna Manz. „Im März war die Vermessung, wir haben drum gebeten, bis zum 25. Mai alles zu versetzen. Wir wollten ja auch unser Grundstück begradigen und nutzen.“

Nur wenige Finger breit müsste der Zaun versetzt werden. Quelle: Anne Ziebarth

Im April habe man dann einen Anwalt eingeschaltet, weil Hunger auf den Grundstücksgrenzen beharrt habe, die in der DDR beim Einzug vergeben wurden. „Das war 1956. Damals wurde meinen Eltern gesagt, sie sollten hier einen Zaun drum machen“, so Hunger. „Nach der Wende hieß es dann, Bewohner von Häusern in Volkseigentum können den genutzten Grund und Boden kaufen. Das haben wir getan.“

15 Zentimeter werden zum Streitgrund

Petra Hunger ließ schließlich das Carport verrücken und den Zaun versetzen. „Ich habe mir die Stelle vom Grenzstein ausgemessen.“ Aber offensichtlich war sie von falschen Angaben ausgegangen, es flatterte erneut Post vom Anwalt ins Haus. „Nun soll ich den Zaun noch mal versetzen. Um vier Finger breit!“, stöhnt Hunger. „Und das immer unter Druck – wenn nicht sofort etwas passiert, wird Klage eingereicht.“ Hunger beauftragte einen eigenen Vermesser, das Ergebnis: Ja, der Zaun muss versetzt werden.

„15 Zentimeter“, bestätigt Johanna Manz. „Das hätte man sich alles sparen können. Schließlich sind die Pflöcke, die die Grundstücksgrenzen markieren, gesteckt. Wenn man sich gleich an die Angaben gehalten hätte, wäre das längst vom Tisch.“

Sie sieht sich zu Unrecht der Kritik und Anfeindungen in den sozialen Netzwerken ausgesetzt. „Das ist alles nicht von heute auf morgen geschehen hier, wir haben viel Geduld“, sagt die Altenpflegerin. „Aber wenn sich jemand so kategorisch weigert, werden auch wir irgendwann sauer. Nun fordern wir wirklich den kompletten Rückbau des Zaunes. Es ist nun mal unser Grundstück.“

Petra Hunger ist Physiotherapeutin in Zirkow Quelle: Anne Ziebarth

Ferienwohnung gegen handwerkliche Tätigkeit

Bei Petra Hunger wächst die Verzweiflung. Sie findet keine Handwerker, die so schnell reagieren und den Zaun versetzen – am Dienstag war Stichtag, jetzt geht die Sache vor Gericht.

Auf Facebook hat sie sich an die Öffentlichkeit gewandt: Zwei Wochen Urlaub in der Ferienwohnung mit Küche gegen einen fachmännischen (!) Zaunbau. „Das Angebot steht“, sagt sie. „Auch eine Katamarantour würde ich draufpacken. Hauptsache, ich finde zeitnah eine Lösung.“ Das Angebot sieht man auf der Facebook-Seite von Petra Hunger, alternativ Tel. 038393/14878.

Mutter und Tochter auf dem Weg zu ihrem Grundstück Quelle: Anne Ziebarth

Bürgermeister Jens Hoyer bezeichnet die ganze Streit-Situation als „sehr unglücklich“ für den Ort, die Meinungen gingen auseinander. Das Problem mit den Fußgängern auf der B 96 kennt der Bürgermeister zur Genüge, eine Querung der B 196 sei aber noch hinnehmbar. „Eine Anfrage beim Landkreis nach einem Übergang hinter der Kreuzung ist zunächst abgelehnt worden, da es sich nicht um einen Gefahrenpunkt handelt“, so der Bürgermeister. „Im Zuge des geplanten Radwegeausbaus sollte es dort aber eine Querungshilfe geben“. Wann der allerdings Wirklichkeit wird, bleibt dahingestellt, jüngst musste das Vorhaben erneut verschoben werden.

Kleiner Weg parallel zur B 196?

Bis zur Querung könnte eine Art Mini-Fußweg von der Physio-Praxis parallel zur Straße geschaffen werden. Diese Idee verfolgen sowohl Bürgermeister Hoyer als auch Hunger. „Eigentümer ist die Straßenmeisterei“, so Hoyer. „Eventuell sollte man die mal anfragen, ob es machbar wäre, dort zu pflastern.“ Vielleicht muss dann zumindest Ingeborg Hawellek mit Mops Ernie nicht mehr zwischen den Lkw umherlaufen.

Von Anne Ziebarth