Greifswald

Nachfolger gesucht: Diese Frage beschäftigt zahlreiche Chefs, die in der Region ein Unternehmen führen. Ihnen wollen die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern und die Nachfolgenzentrale MV der Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern helfen. Sie haben zum Thema ein Unternehmerforum organisiert. Es findet am kommenden Freitag, dem 13. September, während der Messe „Karriere kompakt“ in der Stadthalle in Greifswald statt.

Bis zu 10 500 Unternehmen betroffen

Nach Schätzungen der Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern in MV sind es bis zu 10 500 Unternehmen, die in den nächsten Jahren in einen Nachfolgeprozess eintreten. Dieser Prozess birgt Risiken sowohl für die übergebenden Unternehmer als auch für die potenziellen Nachfolger, wenn er nicht fachkundig und rechtzeitig vorbereitet wird. Deshalb wollen die Veranstalter des Forums Unternehmern aus der Region einen Leitfaden an die Hand geben. Vertreter der Wirtschaftsfördergesellschaft und die Spezialisten der Nachfolgezentrale werden in dem Forum Lösungsansätze für eine Unternehmensnachfolge darstellen, auf rechtliche als auch steuerliche Ecken und Kanten einer Übergabe hinweisen und regionale Angebote zur Unterstützung bei diesem Prozess vorstellen.

Wie wird ein Unternehmen verkauft?

„Wo finde ich einen passenden Nachfolger? Wie verkaufe ich mein Unternehmen? Was verbleibt mir nach steuerlichen Abzügen durch den Verkauf?“, sind Fragen, die Nachfolgesuchende beschäftigen und die am freitag von 13 bis 15 Uhr beim Forum im Rubenowsaal der Greifswalder Stadthalle, Robert-Blum-Straße, thematisiert werden. Im Anschluss besteht für Unternehmer und potenzielle Nachfolger die Möglichkeit zu individuellen Gesprächen mit den Experten der Veranstalter. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nimmt Marie Büchler von der Wirtschaftsfördergesellschaft unter der Rufnummer 03834/550611 oder per E-Mail an buechler@invest-in-vorpommern.de entgegen.

Von Udo Burwitz