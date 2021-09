Sassnitz

Unser langjähriger Kollege Andreas Pfaffe ist tot. Er starb am 6. September in seinem Zuhause in Sassnitz. In seiner Heimatstadt und darüber hinaus verbreitete sich die Nachricht über seinen plötzlichen Tod wie ein Lauffeuer. Viele Menschen reagierten bestürzt. Der bei vielen beliebte Lokal-Journalist ist nur 66 Jahre alt geworden.

Jahrelang hatte er für die OSTSEE-ZEITUNG und für den Ostsee-Anzeiger gearbeitet. Er hat in Sassnitz nicht nur gewohnt, er war hier wirklich zu Hause. „Vernetzt“, würde man heute wichtigtuerisch sagen, aber er hätte dieses Wort selbst wohl ungern gebraucht. Das Leben und die Schicksale der so genannten einfachen Leute in seiner Stadt, auf seiner Insel, das war es, was ihn anrührte, was ihn antrieb, was er aufschreiben wollte. Nicht um andere damit zu unterhalten. Es war vermutlich sein Gerechtigkeitssinn, der ihn nicht ruhen ließ. Wenn er irgendwo Unrecht oder eine menschliche Tragödie entdeckte, musste er einfach einschreiten und helfen. Direkt und ohne Umschweife. Vielleicht war er dabei manchem zu poltrig. Nachgetragen hat ihm das so gut wie niemand. Denn Andreas, „Pfaffi“, wie wir ihn in der Redaktion nannten, war keiner dieser „Wadenbeißer“. Er wollte Frieden und Harmonie und niemanden verletzen. Und er war im Umgang mit anderen Menschen immer grundehrlich.

Gebürtiger Vogtländer

So ist er auch zu dem Beruf gekommen. Geboren in Erlbach im Vogtland, wuchs er als ältester von drei Söhnen in einer Pädagogen-Familie auf. Sein Vater Lothar war Lehrer, seine Mutter Ursula Erzieherin. Er ging zur Armee, kam dadurch erst nach Stralsund und später nach Sassnitz, wo er auf den Marine-Schiffen fuhr, bevor er zur Dienstelle Stubbenkammer versetzt wurde. Zu dieser Zeit lernte er auch seine Frau Marion, die von Jasmund stammt, kennen. Er wurde Korvettenkapitän, studierte Psychologie und arbeitete als Lehrer. Als mit der Wende das Ende der NVA kam, suchte er im neuen Wirtschaftssystem nach einem Broterwerb – und wurde Versicherungsvertreter. „Dadurch war er keinen Tag arbeitslos“, erzählt seine Frau und er hat durch diese Tätigkeit auch viele Sassnitzer kennengelernt. Aber richtig glücklich war er in diesem Job nicht. Denn er mochte den Leuten nur um seiner Provision willen nichts aufschwatzen, was sie eigentlich nicht brauchten. Er bot der OZ seine Mitarbeit an, arbeitete viele Jahre für die Tageszeitung und später für die Wochenzeitung der OZ, den Ostsee-Anzeiger.

Retter des Fischerei- und Hafenmuseums

Und er machte noch viel mehr. Er half beim Aufbau des Fischerei- und Hafenmuseums. Ohne ihn würde es die Einrichtung vermutlich nicht mehr geben. Als der Verein kurz vor der Auflösung stand, weil sich kein Nachfolger für den scheidenden Vorsitzenden fand, übernahm er nach langem Zögern den Posten. Viele Jahre hat er für den Erhalt gekämpft. „Er konnte gut mit Menschen umgehen und hat sich immer für die Belange des Museums eingesetzt“, sagt Peter Poppitz, langjähriges Vorstandsmitglied. Als nach der Wende die Jugendweihe nicht mehr zentral organisiert wurde, übernahm Andreas Pfaffe die Aufgabe für die Sassnitzer Schulen zusammen mit anderen Helfern. Er organisierte mit anderen Mitstreitern viele Jahre lang die Rügener Sicherheitstage. Als bei dem schweren Unfall im Jahr 2005 auf der B 96 bei Augustenhof vier junge Menschen starben, initiierte er zusammen mit seinem Kollegen Christian Niemann die Gründung eines Unterstützer-Vereins für die Hinterbliebenen.

Entspannung beim Angeln in Norwegen

„Warum machst du das? Warum tust du dir das an?“, haben ihn viele angesichts seines vielfältigen Engagements oft gefragt. „Er konnte einfach nicht nein sagen“, meint Marion Pfaffe schulterzuckend. Auch zu Hause habe er seiner Familie – neben seiner Frau gehören auch seine 91-jährige Mutter, seine Tochter und seine beiden Enkelkinder dazu – nichts abschlagen können und versucht, allen gerecht zu werden, alle Wünsche zu erfüllen. Konnte Andreas eigentlich still sitzen? Marion Pfaffe lächelt versonnen, als sie sich erinnert und nickt. Wenn sie beide in den Urlaub – vorzugsweise nach Norwegen – zum Angeln gefahren sind, war er ganz bei sich und seinen Liebsten.

Vermisst haben wir Andreas schon lange. Nach seinem Abschied in den Ruhestand vor zwei Jahren haben wir ihn nur noch selten gesehen. Krankheitsbedingt war er kaum noch in der Öffentlichkeit unterwegs. Zu wissen, dass er uns nicht mehr auf der Straße lachend entgegenkommen wird, schmerzt sehr. Ein Trost bei aller Trauer bleibt, dass er in seinen letzten Stunden die Menschen um sich hatte, die ihm in seinem Leben am wichtigsten waren: seine Familie.

Von Maik Trettin