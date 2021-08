Rostock

Vom Rhein an die Ostsee – und das über Nacht: Der sogenannte Urlaubsexpress, der diesen Sommer zwischen Basel und Binz verkehrte, ist ein Erfolgsmodell. Die Macher sind nach der ersten Saison jedenfalls mehr als zufrieden. „Es war uns bewusst, dass die Strecke gut angenommen wird. Aber nicht, dass es so gut läuft und dass wir von den Partnern an der Ostsee so toll unterstützt werden“, erklärt Christian Oeynhausen, Sprecher des privaten Kölner Bahn-Anbieters „Train4You“.

Vor fünf Jahren war die Streckenverbindung von der Deutschen Bahn eingestellt worden. Gut ein Jahr hat das Kölner Unternehmen nun an der Reaktivierung gearbeitet. In der ersten Saison sei der UEX-Nachtzug an sechs Wochenenden zwischen Basel und Binz gependelt.

„Die Ankunft an der Ostsee erfolgt passend zum Bettenwechsel: Freitagabends ist Start in Basel und Samstagvormittag sind die Fahrgäste in Binz. Am gleichen Abend geht es dann auch wieder in Richtung Schweiz zurück“, sagt Oeynhausen. Zwischen den Bahnhöfen Lörrach und Hamburg, die auf der Strecke angefahren werden, verkehrt der UEX sogar als Autozug.

Immer mehr Schweizer wollen an die Ostsee

In diesem Monat endete die Premieren-Saison für die Nachtzug-Verbindung an die Ostsee. Was das private Unternehmen freut: Die Auslastung hätte jedes Mal bei gut 80 Prozent gelegen. Insgesamt biete der Nachtzug 220 Plätze in Schlaf- und Liegewagen. Durch die coronabedingten Auflagen und Abstände können es je nach Buchung auch weniger sein.

Bei den ersten sechs Fahrten seien laut des Sprechers die Zustiegsorte Basel, Freiburg, Karlsruhe und Mannheim stark frequentiert gewesen. „Wobei sich besonders bei den Schweizer Gästen die Nachfrage nach Fahrten an die Ostsee im Lauf der Saison stark entwickelte“, weiß Oeynhausen.

Preise bleiben – aber Zahl der Fahrten wächst

Durch die guten Erfahrungen in diesem Jahr plant das Unternehmen „Train4You“, die Strecke Basel-Binz auch 2022 anzubieten. „Und das an mehr Wochenenden. Aber klar ist, dass es sich bei der Verbindung um einen Ferienzug handelt, die Fahrten also nur im Sommer angeboten werden“, sagt Christian Oeynhausen. Mitte September soll bereits der neue Fahrplan auf der Webseite des Unternehmens freigeschaltet werden.

Dabei würden die Startpreise gegenüber 2021 stabil bleiben: Sie schwanken zwischen 89 Euro für einen Einzelplatz im Liegewagen bis hin zur Abteilbuchung im Schlafwagen für 389 Euro. „Wie bei der Bahn sind aber auch unsere Preise dynamisch – je kurzfristiger gebucht wird oder je voller die Züge sind, desto teurer wird es“, erklärt der Sprecher.

Um noch mehr auf die Bedürfnisse der Fahrgäste eingehen zu können, würde derzeit das Feedback der bisherigen Nutzer ausgewertet. Stark nachgefragt sei beispielsweise die Fahrradmitnahme. Weiterhin auffällig: „Das Publikum auf dieser Strecke ist ganz gemischt.“

Was Oeynhausen verspricht: „Alle bisherigen Haltepunkte werden auch 2022 wieder angefahren.“ In MV betrifft das Schwerin, Rostock, Ribnitz-Damgarten, Stralsund, Prora und Binz. Was Rostock betrifft, sei man derzeit dabei, eine Anbindung an den Hauptbahnhof zu prüfen. Das sei aber aufgrund der technischen Gegebenheiten des Kopfbahnhofes, dem damit verbundenen höheren Rangieraufwand sowie den Zwängen durch bestehende Fahrpläne anderer Bahnunternehmen schwierig. Bisher hält der Urlaubsexpress an der Station Kassebohm – damit würde auch für 2022 geplant.

Chance für internationalen Tourismus

Für das Tourismusland MV sei der Urlaubsexpress ein Gewinn, sagt Tobias Woitendorf. „Denn auch dem Zugverkehr gehört die Zukunft“, so der Chef des Tourismusverbandes. Zudem helfe die Verbindung, internationale Gäste an die Küste zu holen. Während der deutsche Inlands-Tourismus gerade in Zeiten der Pandemie weiter enorm gewachsen sei, hätten es europäische beziehungsweise internationale Touristen nicht so leicht gehabt, nach MV zu kommen. „Es freut mich deshalb sehr, dass es gelungen ist, dieses Angebot schon im ersten Jahr zu einem Erfolg zu machen. Und natürlich auch, dass es 2022 ausgebaut wird“, so Woitendorf.

Von Claudia Labude-Gericke