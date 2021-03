Nachwuchs für Rettungshundestaffel: Kalle, Rio und Neo meistern Prüfung auf Rügen

Reischvitz

Wenn man Kalle, Rio oder Neo fragen könnte – beziehungsweise wenn die antworten könnten – hätte die Prüfung ruhig noch etwas schwieriger ausfallen dürfen. Eigentlich war es eher ein Wesenstest, mit dem die grundsätzliche Eignung vier junger Hunde für die Arbeit in der Rettungshundestaffel festgestellt werden sollte. „Wir haben vier neue Mitglieder und bevor wir die Teams aufnehmen, möchten wir natürlich gern wissen, ob die Hunde nervenstark und frei von Aggression sind“, erklärt Jana Simon. Die ist Leiterin der regionalen Rettungshundestaffel der Johanniter, die am Sonntag zum Test auf das Trainingsgelände in Reischvitz geladen hatte.

Rottweiler Kalle gilt trotz seiner Jugend bereits als umsichtig und konzentriert. Quelle: Uwe Driest

„Wir setzen die Hunde verschiedenen Situationen aus, um ihr Wesen einschätzen zu können“, sagt Jana Simon. „Aggressives Verhalten wäre ein Ausschlusskriterium, aber wir kennen die Hunde ja bereits.“ Sollte ein Hund ängstlich sein, ließe sich immer noch daran arbeiten, das Selbstbewusstsein zu stärken. Wichtig sei vor allem, dass die Hunde gern spielen und sich auch zur Arbeit motivieren lassen.

Kalle ist umsichtig und konzentriert

So werden die vier Nachwuchsretter, ein Rottweiler, ein Golden Retriever, ein Pudel-Mix sowie ein Ragotto-Trüffelhund, der Reihe nach mit wechselnden Umweltreizen wie Lärm, fremden Menschen oder auch Artgenossen konfrontiert. Pudel-Mix Neo rennt begeistert von einem zum anderen, als er gerufen wird. Von Aggression oder Scheu keine Spur und er lässt sich auch von einer fremden Person tragen. Anders als der quirlige Retriever gilt der einjährige Rottweiler Kalle trotz seiner Jugend bereits als umsichtig und konzentriert.

Pudel-Mix Neo ignoriert die finstere Gestalt geflissentlich. Quelle: Uwe Driest

Keiner der Vierbeiner zeigt eine wahrnehmbare Reaktion, als eine Tonne auf ihn zurollt oder sich plötzlich ein Regenschirm öffnet. Auch Rasenmäher oder Hammer erschrecken keinen der künftigen Lebensretter und der Rauch eines Feuers riecht einfach nur schrecklich. Zugrunde liegt dem Prozedere eine gemeinsam von den Sozialverbänden ASB, DRK, Malteser erarbeitete Prüfungsordnung.

Gestürzte Frau gerettet

Ein Dutzend ehrenamtlich tätige Mitglieder umfasst die Staffel der Johanniter, die sich über das Trainingsgelände an der Alten Schmiede des Gutshauses Reischvitz freuen. Die hat Eigentümer Bogislav von Platen, der den Johannitern seit Jahrzehnten verbunden ist, zum gemütlichen Klubhaus ausbauen lassen.

Durchschnittlich fährt die Staffel zu etwa 25 Einsätzen im Jahr in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Der letzte war im Januar in Ahrenshoop, als die Hundeteams eine vermisste Frau fanden, die gestürzt war und es nicht zurück in die Reha-Klinik geschafft hatte.

Von Uwe Driest