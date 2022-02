Hagen

Wer mit dem Bus oder dem Auto vom Großparkplatz in Hagen zum Königsstuhl beziehungsweise umgekehrt unterwegs war, muss zwangsläufig durch dieses Nadelöhr: Die Kurve am Haus der Familie Lockenvitz ist so eng, dass zwei Fahrzeuge nur mit viel Vorsicht aneinander vorbei kommen. Passiert ein Bus oder Lkw die Engstelle, muss man regelmäßig um den Giebel des niedrigen Rohrdaches fürchten.

Damit soll es bald vorbei sein: Die Gemeinde und das Straßenbauamt wollen die Landesstraße 303 am östlichen Ortseingang von Hagen verlegen. Auf dem Abschnitt zwischen der „Kleinen Försterei“ und dem Beginn des Nationalparks soll der Verkehr künftig auf einer völlig neuen Trasse rollen.

2400 Fahrzeuge an einem Werktag

Dieser Bereich der Landesstraße gilt als stark befahren. Rund 2400 Fahrzeuge wurden hier an Werktagen gezählt, darunter fast 100, die als Schwerlastfahrzeuge gelten. Laut einer Prognose von Experten werde die Verkehrsbelastung bis zum Ende des Jahrzehnts um acht Prozent zunehmen. Für den Verkehr sorgt vor allem der Tourismus. Hagen ist das Eingangstor zum Nationalpark Jasmund; von hier aus erkunden jährlich hunderttausende Besucher die Buchenwälder des Weltnaturerbes und die Kreideküste mit dem Königsstuhl.

Die Besucher stellen ihre Autos auf dem Großparkplatz ab und wandern oder steigen in die Pendelbusse. Sowohl die anreisenden Gäste als auch die Pendelbusse zwängen sich am Haus Lockenvitz durch eine Engstelle. Hier ist die Fahrbahn nach Auskunft des Straßenbauamtes stellenweise schmaler als fünf Meter. Erschwerend kommt hinzu, dass dieser schmale Bereich in einer Kurve liegt. Deshalb gilt hier seit Jahren Tempo 30 – zumindest laut Verkehrsschild.

Immer größere Wohnmobile und Baufahrzeuge

„Das waren doch bestimmt keine 30 km/h!“, sagt Edith Lockenvitz. Sie steht auf dem höchstens 30 Zentimeter breiten Streifen zwischen ihrer Haustür und der Fahrbahn und sieht einem Auto hinterher, das gerade die Kurve sehr flott und sportlich geschnitten hat. Vor 93 Jahren ist sie hier, in ihrem Elternhaus, auf die Welt gekommen. Weg wollte sie hier nie.

Das über 200 Jahre alte Gebäude war schon das Zuhause ihrer Eltern und ihrer Großeltern. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie es über Jahrzehnte in Schuss gehalten. Hier, sagt sie, das Rohrdach, das habe sie erst vor vielleicht 15 Jahren neu decken lassen. Um dem Verkehrslärm etwas entgegenzusetzen, hat sie zur Straßenfront Schallschutzfenster eingebaut.

Mit der Straße vor der Nase ist Edith Lockenvitz aufgewachsen. Wenn sie in ihren Garten auf der gegenüberliegenden Seite will, nimmt sie nicht den direkten Weg aus der Haustür, sondern geht ein bisschen seitlich versetzt, wo es übersichtlicher und sicherer ist. Verkehr gab es hier immer. „Aber anders“, sagt sie. „Damals fuhren ja noch die Pferdefuhrwerke.“ Wenn es heute nur die Autos wären – „aber hier sind im vergangenen Jahr die ganzen Baufahrzeuge durchgerollt, die nach Ranzow wollten.“ Auf der Straße werde es immer enger.

„Diese Wohnmobile werden ja auch von Jahr zu Jahr größer“, hat sie den Eindruck. Weil die Fahrzeuge ihrem Haus immer näher kamen, hat das Straßenbauamt vor etwa einem Jahr einen Teil der Kurve mit Warnbaken abgesteckt. Doch da war das Malheur schon passiert: Die erst vor wenigen Jahren im Zuge der Straßensanierung neu gesetzten Bordsteine halten dem Druck nicht stand und kippen in Richtung Gebäude. Dadurch fließt das Wasser von der Straße ans Haus.

Stau durch halbseitige Sperrung befürchtet

„Diese Situation ist prekär für das Gebäude“, sagt Uwe Kasten. Der Hagener Gastwirt ist stellvertretender Bürgermeister in der Gemeinde Lohme, zu der Hagen gehört. Dort hat man sich Ende vergangenen Jahres entschieden, die Engstelle und die damit einhergehenden Probleme ein für allemal zu beseitigen. Ursprünglich hatte das Straßenbauamt die Fahrbahn halbseitig sperren wollen. „Das hätte in der Saison zu einem Stau durch den ganzen Ort und darüber hinaus geführt“, sagt Kasten.

Nach einem Vor-Ort-Termin mit dem Straßenbauamt und dem Bauminister Christian Pegel hat die Kommune die Planung für eine Umverlegung der Landesstraße angeschoben. Es lägen an dieser Stelle „unzureichende Verkehrsverhältnisse vor“, heißt es auf eine Anfrage aus der Straßenbauverwaltung. Um die zu beseitigen, soll die Gemeinde über einen Bebauungsplan das Baurecht schaffen. „Das Straßenbauamt Stralsund übernimmt die technische Planung.“

Alte Straße wird ruhige Sackgasse

Die neue, etwa 250 Meter lange Trasse wird auf der Rückseite des Hauses von Edith Lockenvitz verlaufen, also auf einer Freifläche zwischen dem Gebäude und dem Großparkplatz. Die Fahrbahn wird rund sechseinhalb Meter breit sein und von Alleebäumen gesäumt werden.

Kurz vor der „Kleinen Försterei“ beziehungsweise vor dem Ortsausgang Richtung Sassnitz trifft die neue Straße auf die bestehende Trasse. Der dafür benötigte Grund und Boden befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Die will die Fläche dem Land überlassen und bekommt von diesem im Gegenzug die alte Straße, die dann eine Sackgasse sein und nur noch als Zufahrt für die Wohnhäuser in diesem Bereich gebraucht wird.

Am Mittwoch kommender Woche werden sich die Gemeindevertreter mit dem Plan befassen. Noch in diesem Jahr könnte mit dem Bau begonnen werden. Nicht nur Edith Lockenvitz hofft, dass es diesmal klappt. Denn die Idee ist schon über 30 Jahre alt und scheiterte immer wieder am Geldmangel und Umsetzungswillen.

Zuletzt wurde 2013 ein entsprechender Bebauungsplan aufgelegt, aber nie zu Ende gebracht. Dabei gab es die neue Trasse sogar schon einmal – wenn auch nur als Provisorium. Als während der Kanalarbeiten in Hagen vor einigen Jahren die Ortsdurchfahrt gesperrt war, wurde eine Baustraße eingerichtet, die in etwa da verlief, wo die neue Landesstraße entstehen soll.

Von Maik Trettin