Nächstes Sturmtief unterwegs: Das kann MV von „Wiltrud“ erwarten

Rostock

Nach „Sabine“, „Uta“ und „Victoria“ kommt jetzt „Wiltrud“ nach MV: Laut dem Meteorologen Dominik Jung steht das nächste Sturmtief schon in den Startlöchern. „‚Wiltrud‘ kommt am Mittwochabend in den Küstenregionen an und dauert etwa bis Freitag“, so Jung. Die Sturmfelder sollen dabei ineinander übergehen. „Wiltrud“ werde „Uta“ quasi abklatschen: Da gibt es keine windstille Minute.

In Küstenregionen: Sturmböen mit 75 Kilometer pro Stunde

Anders als „Sabine“ sei „Wiltrud“ jedoch ein kleinerer Sturm. „Wir erwarten Windgeschwindigkeiten bis zu 75 Kilometer pro Stunde. Keine schweren Sturmböen“, so Jung. Küstenregionen wie Rostock und Rügen seien am stärksten betroffen.

Das neue Sturmtief soll das schwächste werden, nach dem starken Tief „Sabine“ und den mittleren Tiefs „Uta“ und „Victoria“, welche in MV mäßig gewütet haben. „Das ist gerade wie auf einer Autobahn. Jedem Sturmtief folgt ein nächstes. Wir können also auch nach „Wiltrud“ wieder ein nächstes Tief erwarten.“

Zur Galerie Stromausfälle, umgestürzte Bäume und Unfälle – so wütete Sturmtief „Sabine“ in MV.

Mehr zum Thema:

Von Nora Reinhardt