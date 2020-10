Nächstes Ziel erreicht: Inselstrom für die Rüganer

Kluis

Weniger CO2 in der Luft, Nachhaltigkeit am Boden: In Kluis hatte sich vor einem Jahr eine Genossenschaft gegründet, die ausschließlich dieses Ziel verfolgt. Sie taucht unter dem Namen Energiewerk Rügen auf und hat ihren Sitz in Kluis. So sollen im Bereich der Sektorenkopplung von Strom, Wärme und Verkehr unterschiedliche Projekte entwickelt werden, um auf lokaler Ebene dem Klimawandel zu begegnen und dabei die Wertschöpfung in der Region zu belassen.

Es wurde viel erreicht in den vergangenen Monaten, wie Vorstandsmitglied Dirk Niehaus sagt. Als erstes Projekt wurde das Dach der Ausstellungshalle des Kleintierzüchtervereins KTZV M36 Gingst gepachtet, um darauf eine Fotovoltaikanlage zu installieren. Die kalkulierte Jahresleistung liegt bei 70 000 Kilowattstunden, was einem Gesamtstromverbrauch von 20 Haushalten entspricht. „Der Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist und soll künftig von der Genossenschaft als sogenannter ‚ Inselstrom‘ regional vermarktet werden“, so Dirk Niehaus. Das wurde auf der jüngsten Genossenschaftsversammlung bestätigt.

Teilnehmer Wasserstoffregion

„Die Vorarbeit hatte lange gedauert, doch jetzt ist das Angebot fertig. Das ist Strom aus erneuerbaren Energien, aus Altwindanlagen und Fotovoltaik, um diesen Inselstrom darzustellen. Das machen wir nur für die Insel und deren Bewohner“, sagt das Vorstandsmitglied.

30 Genossenschaftsmitglieder kamen zur ersten Versammlung seit der Konstituierung vor einem Jahr. Hier wurden künftige Projekte vorgestellt. Quelle: Energiewerk Rügen

Parallel zu diesem Projekt ist die Genossenschaft Teilnehmer der Wasserstoffregion. Als eine von nur neun Regionen im gesamten Bundesgebiet wurde Rügen-Stralsund im Jahr 2019 von der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) zur Wasserstoffregion HyStarter ausgewählt. Ziel des HyStarter-Projektes ist es, aufzuzeigen, wie aus regenerativem Strom erzeugter Wasserstoff in der Region erzeugt und nutzbar gemacht werden kann.

Autarkes Inseldorf

Nun hatte das Kernteam der HyStarter-Region mit der Hochschule Stralsund als langjähriges Kompetenzzentrum Ziele und einzelne Handlungsfelder festgelegt und daraus greifbare Maßnahmen abgeleitet. „Wir haben schon ein genaues Konzept für ein autarkes Inseldorf. Wir wollen viele Energieträger koppeln, um diese Autarkie zu zeigen“, sagt Dirk Niehaus.

Zur jüngsten Versammlung kamen 30 der mittlerweile auf 50 angewachsenen Genossenschaftsmitglieder. An diesem Tag wurde auch die neue Internetseite präsentiert und aktiviert. Auf www.energiewerk-ruegen.de gibt es alle Informationen zum neuen Inselstromtarif und künftigen Projekten.

Von Mathias Otto