Kasnevitz

Einer der „Väter“ der Nationalparks der DDR war neben Michael Succow und Lebrecht Jeschke der Rüganer Prof. Dr. Hans Dieter Knapp. Wir sprachen mit ihm über Naturschutz in der DDR und die Folgen des Klimawandels für Rügens Buchenbestände.

Können Sie sich noch an den 12. September 1990 erinnern?

Oh ja, sehr lebhaft. An diesem Tag tagte der Ministerrat der DDR – zum letzten Mal, wie sich erst später zeigen sollte. Unser Verordnungsentwurf zur Ausweisung von Nationalparks in der DDR sollte eigentlich erst auf der nächsten Sitzung behandelt werden. Die fand dann gar nicht mehr statt. Und auch am 12. September wäre es fast nicht mehr zu dem Beschluss gekommen. Wegen eines Streiks der Müllfahrer in Berlin musste der Minister die Sitzung kurzzeitig verlassen. Er kam aber rechtzeitig wieder und das Verordnungspaket wurde als allerletzter Beschluss verabschiedet. Es war unser Glück, dass wir solche bundesdeutschen Kollegen wie den Bonner Juristen Arnulf Müller-Helmbrecht auf unserer Seite hatten. Er gehörte zu denen, die dafür sorgten, dass dieses Recht laut Einigungsvertrag auch nach dem 3. Oktober 1990 weiter galt.

Nationalparks gab es in der DDR bis dahin nicht?

Nein, diese Form von Schutzgebieten war gar nicht vorgesehen. Nach dem Krieg übernahm man in beiden Teilen Deutschlands weitgehend das bis dahin geltende Reichsnaturschutzgesetz, das in der DDR 1954 durch eine eigene Gesetzgebung und in der Bundesrepublik erst 1976 durch das Bundesnaturschutzgesetz abgelöst wurde. Allerdings hatte der Freistaat Bayern 1970 mit dem Bayerischen Wald den ersten Nationalpark ausgewiesen.

Stand das Problem in der DDR nicht zur Debatte?

Offiziell nicht. Aber natürlich wurden Natur und Umwelt auch hier zunehmend geschädigt. Ich habe in Halle Biologie studiert. Unsere Arbeit hat uns gezeigt, wie dramatisch sich die Pflanzenwelt veränderte. Schon damals erkannten wir, dass wir einen umfassenderen, ernsthafteren Schutz auf größeren Flächen brauchen. Mit meinen Freunden und Kollegen Lebrecht Jeschke und Michael Succow haben wir über den Fachausschuss Botanik des Kulturbundes eine gemeinsame Schrift unter dem Titel „Gefährdete Pflanzengesellschaften auf dem Territorium der DDR“ veröffentlicht. Aber die darin zusammengefassten Erkenntnisse waren politisch nicht opportun und nur wenigen Fachleuten zugänglich.

Warum? Was war daran so unbequem?

Wir hatten die industrialisierte Landwirtschaft als einen der Hauptverursacher des Umweltproblems identifiziert und für eine grundlegende Ökologisierung dieses Wirtschaftszweigs plädiert. Das sorgte natürlich für Ärger. Es hätte die sozialistische Landwirtschaftspolitik infrage gestellt.

Das Problem dürfte sich doch mit dem Ende des Sozialismus erledigt haben?

Schön wäre es. Die Industrialisierung der Landwirtschaft ist seitdem noch weiter vorangeschritten. Manche Themen von damals sind heute noch mindestens ebenso aktuell.

Und doch haben Natur- und Umweltschutz mittlerweile einen höheren Stellenwert, oder?

Er war eines der wichtigen Themen in der Wendezeit. Ich war zu der Zeit in Waren tätig. In unmittelbarer Nähe, am Ostufer der Müritz, befand sich das größte Naturschutzgebiet der DDR, das als Staatsjagdgebiet zweckentfremdet war. Als dieses im Herbst 1989 auf Druck der Bürgerbewegung aufgelöst wurde, diskutierten Bürger über die künftige Nutzung. Dabei kam der Vorschlag auf, einen Nationalpark auszuweisen. In der Bürgerinitiative „ Müritz-Nationalpark“ haben wir ein erstes Konzept dafür entwickelt, gleich mit dem Hinweis, weitere Gebiete in der DDR als Nationalparks auszuweisen. Blauäugig wie wir waren, dachten wir, „die Genossen werden schon was damit anfangen“. Aber wir mussten selbst tätig werden.

Als Bürgerinitiative?

Michael Succow war im Januar 1990 auf Druck der Bürgerbewegung zum stellvertretenden Umweltminister berufen worden und holte uns ins Berliner Ministerium. Dort entwarfen wir eine Vorlage für den Runden Tisch, die Markus Meckel einbrachte. Dadurch bekamen wir das politische Mandat, einen entsprechenden Gesetzentwurf zu erarbeiten. Anfangs dachten wir, dass wir dafür zwei Jahre Zeit hätten. Aber bald zeigte sich, dass alles viel schneller gehen musste. Im August 1990 wurde der Termin für die Vereinigung bekanntgegeben. Von da an haben wir fast nur noch geackert, damit die bisherige Arbeit nicht umsonst war. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen und auch damals haben viele gesagt: „Das geht gar nicht.“

Wurde der Schutz sozusagen über Nacht von oben „verordnet“?

Diesen Vorwurf gab es später in der Tat. Man habe den Bürgern die Nationalparkverordnung „übergestülpt“, der Prozess sei „undemokratisch“ gewesen. Das ist Unsinn. Das Vorhaben wurde öffentlich diskutiert in den Gemeinden und beim damaligen Rat des Bezirks. Der spätere Rügener CDU-Politiker Udo Timm hatte schon im Januar 1990 zu einem Diskussionsabend zum Thema „ Nationalparke“ in die Bergener Molkerei eingeladen.

Wie waren die Reaktionen auf die Idee damals?

Größtenteils positiv. Die Stubnitz war ja auch vorher schon ein Schutzgebiet, das allerdings bewirtschaftet wurde. Unmittelbar in der Wendezeit und danach gab es ein unglaublich großes Umweltbewusstsein bei vielen Menschen und in den politisch aktiven Gruppen. Auch die Medien begleiteten das aufgeschlossen und wohlwollend. Wir hatten eine breite öffentliche Unterstützung.

Ist das heute anders?

Ich glaube nicht wirklich. Die meisten Menschen teilen das Anliegen, die Natur zu schützen. Das zeigen auch Untersuchungen. Es sind Einzelne, die immer wieder dagegen wettern und sich dabei besonders lautstark artikulieren. Meist sind es Leute, die mit fast allem unzufrieden sind und hier ihren Frust ablassen.

Aber vieles war und ist selbst für eingefleischte Naturfreunde schwer nachzuvollziehen.

Es gibt Fälle, in denen die Kritik berechtigt ist. Denken Sie nur an die ersten Jahre des Nationalparks. Da waren auf dem Gebiet zwei Landesbehörden zuständig. Während das Nationalparkamt den Wald schützen sollte, setzte die Forstbehörde den Holzeinschlag ungehindert fort, als gäbe es gar kein Schutzgebiet. Der Gipfel war dann erreicht, als 120 Jahre alte Buchen am Wanderweg zum Königsstuhl gefällt wurden. Das sorgte für Proteste in der Bevölkerung und den Medien. Der damalige Minister Brick beendete den absurden Zustand, indem er Forst- und Naturschutzbehörde in den Nationalparken zu einer Landesbehörde zusammenlegte.

Aber auch die griff immer mal wieder zur Kettensäge …

Sie meinen den sogenannten Waldumbau. Der ist ja nun endlich abgeschlossen. Es ist ein Meilenstein in der Entwicklung des Nationalparks, dass es seit zwei Jahren, abgesehen von den leidigen Verkehrssicherungsmaßnahmen, keinen Holzeinschlag mehr gibt.

„Natur Natur sein lassen“, lautet das Credo für den Nationalpark. Da könnte sich die Verwaltung doch jetzt zurücklehnen und abwarten, was sich entwickelt?

Es gibt sehr viel zu tun, viel zu viel für die wenigen Mitarbeiter. Die personelle Ausstattung steht meiner Meinung nach in keinem Verhältnis zu den Aufgaben, die hier zu erledigen sind. Überall in den Nationalparks gibt es Kernzonen, die für Menschen tabu sind und Bereiche, die sie gern besuchen sollen. Dieser Spagat ist hier nicht einfach. Jasmund hat eine lange Tradition als Tourismusziel. Der Besucherandrang ist hier enorm. Die meisten Gäste halten sich an die Vorschriften. Den anderen stehen die Ranger oftmals machtlos gegenüber. Sie bräuchten sicher keine Waffen wie ihre amerikanischen Kollegen, aber auf jeden Fall mehr Kompetenzen.

Apropos Waffen: Was halten Sie von der Jagd im Nationalpark?

Das ist auch so ein Paradoxon, mit dem wir leben müssen. Wir können nicht zulassen, dass Muffel- und Damwild sich ungehindert vermehren und den Wald kahlfressen, weil natürliche Feinde fehlen. Der einst künstlich zu Jagdzwecken eingebrachte Bestand nichtheimischen Wildes muss reguliert werden. Das wurde jahrelang vernachlässigt. Seit wieder mehr reguliert wird, zeigen sich erste Fortschritte: Der Wald erholt sich.

Manche sagen, die Buche hat langfristig keine Chance und wird dem Klimawandel zum Opfer fallen. Wird unser Welterbe verschwinden?

Mit der nächsten Eiszeit ganz sicher. Aber in absehbarer Zeit nicht. Zwar zeigt auch die Buche nach den letzten trockenen Sommern Schäden. Im Nationalpark wird die Natur selbst aus eigener Kraft Schäden heilen. Dabei werden sich auch andere als die gewohnten Baumvergesellschaftungen herausbilden. Dass man in Wirtschaftswäldern geschädigte Bestände kahl schlägt und anstelle der Buche exotische Arten pflanzt, wie es die Forstwirtschaft gern propagiert, ist ein Irrweg. Es ist nicht allein der Klimawandel Ursache für Waldschäden. Die Art und Weise, wie die Wälder seit Jahrzehnten behandelt werden, hat mit zu der heutigen Situation geführt. Wir brauchen ein Waldmanagement, das mit der Natur arbeitet und nicht gegen sie. Die Wälder dürfen nicht noch intensiver genutzt werden, sondern müssen sich erholen können, um ihre vielfältigen Wohlfahrtswirkungen zu entfalten.

Geführte Wanderungen am Geburtstag Anlässlich des Jubiläums lädt das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl am Sonnabend um 11.30 Uhr und 15.30 Uhr zur Themenwanderung „30 Jahre Nationalpark“ ein. Eine Fotoausstellung im Kreidesaal des Besucherzentrums zeigt die Entwicklung der Nationalparks in Mecklenburg-Vorpommern. Bei der etwa einstündigen Themenwanderung bekommen die Gäste nicht nur eine eindrucksvolle Führung durch den spätsommerlichen Buchenwald, sondern auch Einblicke in die verschiedenen Lebensräume des Nationalparks und in die umfangreiche Geschichte des Schutzgebiets, das auch seit 2011 zum UNESCO-Weltnaturerbe "Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas" gehört." Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf jeweils zehn Personen. Das Besucherzentrum hat im Foyer eine kleine Anmeldestation eingerichtet. Die Fotoausstellung „30 Jahre Nationalparke in MV - Eine Hommage an die wilde Schönheit unserer Natur“ kann noch bis zum Jahresende täglich im Kreidesaal des Besucherzentrums betrachtet werden. 18 atemberaubende Fotografien von dem in Schwerin geborenen Fotografen Timm Allrich zeigen einen einmaligen Streifzug durch die wertvollsten Naturlandschaften des Bundeslands. Öffnungszeiten Besucherzentrum: täglich von 9 bis 19 Uhr

Von Maik Trettin