Sassnitz

Steile Felsen, alte Buchenwälder, malerische Flussauen und das Unesco-Welterbe Buchenwälder. Die Natur im Nationalpark Jasmund, in den weiteren Nationalparken, Naturparken und Biosphärenreservaten Deutschlands ist ebenso vielfältig wie die Menschen, die dort leben, arbeiten und sich für ihre Heimat einsetzen.

Einige davon werden in dem Buch „Nah dran“ vorgestellt, das jetzt im Kölner Bachem Verlag erschienen ist. In 22 Reportagen erzählen sie ihre ganz persönlichen Geschichten aus ihrem jeweiligen Fahrtziel Natur-Gebiet. Dazu gehört Hans Dieter Knapp, langjähriger Leiter der Internationalen Naturschutzakademie des Bundesamtes für Naturschutz auf der Insel Vilm.

Anzeige

Hans Dieter Knapp, der in Putbus lebt und den die meisten nur Hannes nennen, gilt als einer der Väter des Nationalparkprogramms, mit dem im September 1990 rund sieben Prozent der DDR-Fläche rechtsgültig unter strengen Schutz gestellt wurden.

Weitere OZ+ Artikel

Heimische Naturschätze auf 276 Seiten

Das Buch lädt mit seinen hochwertigen Fotos auf 276 Seiten dazu ein, die heimischen Naturschätze umwelt- und klimaschonend zu entdecken. Die Porträts werden ergänzt durch Informationen zur nachhaltigen Anreise und der Mobilität vor Ort, die eine komfortable Reiseplanung ermöglichen. Zusätzlich bietet ein herausnehmbarer Faltplan eine Übersicht aller deutschen Fahrtziel Natur-Gebiete. „Nah dran“ wurde als offizieller Beitrag zur UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

In der Kooperation Fahrtziel Natur engagieren sich die Umweltverbände BUND, Naturschutzbund, Verkehrsclub Deutschland und die Deutsche Bahn seit 2001 gemeinsam dafür, touristische Verkehre auf die Bahn zu verlagern und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Im Nationalpark ermöglicht das Königsstuhl-Ticket am Lösungstag die unbegrenzte Nutzung der Busse des Personennahverkehrs auf Rügen und in Stralsund sowie freien Eintritt in das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl.

Von OZ