Nationalpark-Zentrum Königsstuhl auf Rügen öffnet wieder seine Tore

Große Freude herrscht diese Tage bei den Mitarbeitern des Nationalpark-Zentrums Königsstuhl. Nach rund achtwöchiger Schließung ist nun alles für den Besuch der ersten Gäste vorbereitet. Zwar gelten die mittlerweile gewohnten Abstands- und Hygieneregelungen und auch eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zum bestmöglichen Schutz vor Ansteckung, aber die Erlebnisausstellung, das Multivisionskino und das Freigelände mit seinen Spielmöglichkeiten und der Aussichtsplattform sind nun endlich wieder nutzbar.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach so vielen Wochen unsere Gäste von der Insel und aus MV sowie dann ab Pfingsten auch aus ganz Deutschland mit unserem kompletten Angebot endlich wieder begrüßen können“, sagt Mark Ehlers, Geschäftsführer des Erlebniszentrums. „Es ist ungewohnt und auch Neuland für uns, unseren Gästen mit Maske zu begegnen. Aber die Gesundheit aller hat für uns die höchste Priorität und wir wollen daher sehr besonnen unsere Wiedereröffnung durchführen.”

Deutschlands kleinster Nationalpark feiert 30. Geburtstag

Aufgrund der Ungewissheit der letzten Wochen musste sich das Team des Nationalpark-Zentrums außerdem dazu entschließen, alle ihre Veranstaltungen und Umweltbildungsangebote zunächst bis zum 31. August abzusagen.

„Wir hätten eigentlich in den vergangenen Wochen unsere Sommerhighlights wie die Welterbetage, unser Ferienprogramm sowie unsere Romantiktage geplant und vorbereitet. Doch das Pandemiegeschehen zwingt uns dazu, auf diese sehr beliebten Angebote sowie auch auf unsere täglichen Führungen und Wanderungen zunächst verzichten zu müssen.”, bedauert Franziska Trommer, die Sprecherin des Zentrums. „Wir werden dafür aber unsere erfolgreiche Wissens- und Mitmachreise aus den letzten Wochen auf unseren Onlineplattformen wie Facebook, Instagram und unserer Kinderwebseite fortführen.“

Deutschlands kleinster Nationalpark feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Dazu gibt es im Kreidesaal des Besucherzentrums eine Sonderausstellung mit Fotografien des Natur- und Landschaftsfotografen Timm Allrich zu sehen. Bis zum Ende des Jahres werden dort 18 ausgewählte Aufnahmen mit dem Titel „30 Jahre Nationalparke in MV – Eine Hommage an die wilde Schönheit der Natur“ ausgestellt.

Neuer Anstrich und neue Holzverkleidung

Die Wochen der Schließzeit wurden effektiv genutzt. Die Außenfassade des Besucherzentrums hat einen neuen Anstrich bekommen und erhält derzeit eine neue Holzverkleidung. Nach den Baumaßnahmen 2019 auf der Zufahrtsstraße zum Königsstuhl herrscht wieder freie Fahrt für Reisebusse und den Personennahverkehr auf der frisch sanierten Königsstuhlstraße. Die VVR verkehrt daher wieder regulär zwischen Sassnitz sowie dem Parkplatz in Hagen und dem Königsstuhl.

Für Wanderer im Nationalpark Jasmund gibt es auch eine gute Nachricht. Das Unesco-Welterbeforum, der informative Wanderstützpunkt im Herzen des Nationalparks, eröffnet ebenfalls und zwar am 20. Mai. Somit können Wanderer verweilen, sich erholen und endlich wieder stärken sowie in der kostenfreien Ausstellung sich über das Weltnaturerbe informieren. Zu Beginn wird das Forum in den folgenden Wochen stets von Freitag bis Sonntag 11 Uhr bis 16 Uhr geöffnet haben. Am Pfingstmontag wird es zusätzlich geöffnet sein.

