Natur contra Tourismus: Baum in Binz soll mit Stahlnadeln Vögel fernhalten

Rügen rühmt sich gerne mit Naturschönheit und Naturverbundenheit. Zu viel Natur darf es dann für manchen Gast aber wohl doch nicht sein, schon gar nicht, wenn es um „herabfallende Natur“ von oben geht. Eine der Kiefern vor den Ferienvillen Freia und Frigga im Ostseebad Binz zeigt das Dilemma. Hier sind auf den Ästen des Baumes Metall-Stecher installiert, vermutlich um Vögel fernzuhalten, unter den entsprechenden Ästen befinden sich Parkplätze. Kein Vogeldreck im geparkten Cabrio? „Affig“, findet das ein Passant auf der Strandpromenade und schüttelt den Kopf.  „Vielleicht ist das ja auch gegen Waschbären. Sieht schräg aus.“ Mehr will er dazu allerdings nicht sagen.

Metall im Baum ist verboten – auf dem Baum nicht

Im Bauamt der Stadt hört man von solchen radikalen Maßnahmen auf Bäumen das erste Mal. „Unsere Außendienstmitarbeiter wurden beauftragt den Sachverhalt mittels Fotos zu dokumentieren“, sagte der Binzer Pressesprecher Lutz Reuter. „Metall in Bäume zu stecken ist laut Baumschutzsatzung verboten, u.a. weil Bäume dadurch absterben können.“ Der in Rede stehende Baum befindet sich allerdings auf privatem Grund, die Metallstangen sind nicht in den Baum gesteckt, sondern nur von außen angebracht.

Im Hof der Villa Frigga und Freia im Ostseebad Binz steht eine mit Metallspitzen gespickte Kiefer. Quelle: Stefan Sauer

Die prächtigen Villen in denen sich Ferienwohnungen befinden, gehören mehreren Familien. Hier weiß man nichts von den Metallnadeln im Baum und verweist auf eine Hausverwaltung in Sellin. Diese äußert sich auf OZ-Anfrage nicht. Dafür ist man beim Naturschutzbund (NABU) Rügen umso verwunderter über die Maßnahmen. „Wir haben wenig Verständnis für solche Maßnahmen“, so die Vorsitzende Marlies Preller. „Auf jeden Fall dürfte dies für Natur-liebhabende Urlauber eher abschreckend als einladend wirken.“

Tauben-Spikes nicht pauschal verboten

Auch ihr Kollege Benjamin Weigelt vom Landesverband ist irritiert. „Ich kenne solche Tauben-Spikes nur von Bahnhöfen, Fenstern oder Innenstädten“, sagt der Ornithologe. „Nicht aber von Tourismusregionen.“ Verboten sei die Installation nach seinem Kenntnisstand aber pauschal nicht. „Nach Informationen der unteren Naturschutzbehörde muss der Einzelfall geprüft werden. Wenn beispielsweise ein Nest in der Nähe ist und die Tiere dadurch einem hohen Verletzungsrisiko ausgesetzt sind, geht so etwas nicht.“

Sogenannte Taubenspikes gelten bei Tierschutzvereinen als ungeeignet, weil die Nadeln den standorttreuen Tieren oft Verletzungen zufügen oder sie tatsächlich aufspießen.

