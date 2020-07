Naturerlebnispfad rund um Thiessow eröffnet 

Thiessow

Ein neuer Naturlehrpfad wurde am Freitag am Hafen von Thiessow (Gemeinde Mönchgut) offiziell eingeweiht. Interessierte können sich auf einer Länge von rund sieben Kilometern an insgesamt zehn unterschiedlichen Stationen rund um das Ostseebad über die Landschaft, die Kulturgeschichte sowie die Flora und Fauna im südöstlichsten Zipfel der Insel Rügen informieren.

„Der Naturerlebnispfad bietet Einheimischen und Gästen den Besuch besonderer Plätze mit interessanten Informationen und Möglichkeiten der Entspannung und des Genießens. Damit wird dem Bedürfnis nach Aktivität in der Natur und kultureller Information Rechnung getragen“, sagte Bürgermeister Detlef Besch zur Eröffnung.

Anzeige

Jede Station ist in sich schlüssig

Für den Einstieg in die Wanderung gibt es zwei Hauptpunkte mit einführenden Tafeln an der Kurverwaltung Thiessow und in Klein Zicker. Derzeit werden noch Flyer zur Route angefertigt, die dann in den Kurverwaltungen erhältlich sein werden. Jedoch ist auch jede Station in sich schlüssig mit einem eigenen Themenbereich.

Weitere OZ+ Artikel

So gibt es im Hafen Informationen zu seiner Geschichte und zur Fischerei, am Lotsenturm zum Lotsenwesen. Weitere Punkte sind am Rettungsturm an der Promenade, wo es um verschiedene Pflanzenarten wie Sandstrohblume, Stranddistel und Strandhafer im Dünenbereich geht, so Falko Bindernagel, Mitarbeiter vom Kooperationspartner Biosphärenreservat Südost-Rügen.

Bildergalerie: Der neue Naturerlebnispfad rund um Thiessow

Zur Galerie Bilder einiger Stationen vom neuen Naturerlebnispfad rund um Thiessow auf der Insel Rügen

An der Surfstation vor Klein Zicker dreht sich dagegen alles um Windstärken und Wellen und die Geschichte des Tourismus und am Punkt „Zeitsprünge“ um die Historie von Klein Zicker mit der Hafenvision Gustavia. Daneben sind Stopps mit Infotafeln und Anschauungsmaterial am Kleinen Königsstuhl sowie am Weststrand zur Gebäudenutzungsgeschichte.

„Hier stand auch die ehemalige Leichenhalle von Thiessow, die aber nie genutzt wurde“, weiß Falko Bindernagel. Kurz vor Klein Zicker wird das Thema Salzwiesen anschaulich erklärt. Ein Wermutstropfen: Das Ausstellungsstück ist bereits dem Vandalismus zum Opfer gefallen. Die Skulptur, die die Landschaftspfleger Kuh und Schaf darstellt, wurde gewaltsam beschädigt, sodass sie erneuert werden muss.

Thies und Twitsy sind Begleiter auf dem Pfad

Auf dem Rundweg durch das Mönchguter Land werden die Wanderer von zwei Protagonisten begleitet: von dem Burschen Thies in Mönchguter Tracht und dem kleinen Vögelchen Twitsy. Thies ist dabei angelehnt an den Ortsnamen Thiessow. Die beiden Figuren dienen auch als Leitfaden auf den jeweiligen Wegweisern in der Ortsumgebung.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Der neue Naturlehrpfad, der als Gemeinschaftsprojekt gefördert und durch das Amt Mönchgut getragen wurde, hat 145 000 Euro gekostet. Es wurde kulturhistorisch und wissenschaftlich begleitet durch Mönchguts Ehrenbürgerin Margot Mandelkow aus Klein Zicker. Bereits vor acht Jahren wurde das Vorhaben angeschoben von der ehemaligen Gemeinde Ostseebad Thiessow, die im Jahre 2018 mit den Gemeinden Gager und Middelhagen zur Großgemeinde Mönchgut fusionierte.

Der Thiessower Gastronom Torsten Jelinski hatte beharrlich darauf gedrängt, erinnerte der frühere Bürgermeister Holger Roepke an den langen Planungsvorlauf.

Schwarzstorch am Feuerlöschteich

„Ich fand es wichtig, dass alles dem Gast und schließlich uns auch selbst näherzubringen“, so Jelinski. Ihm lag auch am Herzen, den Feuerlöschteich vor seiner Haustür dabei zu berücksichtigen, der in das Vorhaben mit einbezogen, aber als eigenes Projekt ausgekoppelt wurde. Neben der Geschichte der Feuerwehr steht hier die Bedeutung als naturnahes Gewässer im Vordergrund. Hier soll langfristig eine kleine Forschungsstation für Kinder entstehen, die mit Keschern und Becherlupen das Leben im und am Flachwasser erkunden. „Ich habe dort schon einen Schwarzstorch gesehen“, freut sich Jelinski.

Der neue Naturlehrpfad stellt neben dem jetzt zur Verfügung stehenden Audio Guide über 14 Stationen in den Zicker Bergen einen weiteren Rundwanderweg in der Gemeinde Mönchgut dar, betonte Detlef Besch. Auch wenn der geplante Mönchgut-Rundwanderweg schwierig zu realisieren sei, wären perspektivisch drei Rundwanderwege denkbar: nämlich Thiessow/Klein Zicker, Zicker Berge mit Groß Zicker und Gager sowie Reddevitzer Land mit Alt Reddevitz, Mariendorf, Middelhagen und Lobbe.

Lesen Sie auch:

Von Gerit Herold