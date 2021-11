Naturkindergarten Breege auf Rügen zieht um: Es gibt noch Kita-Plätze

Breege

 Energisch rührt Helena ihre Pilzsuppe um. „Die sind giftig, da muss man aufpassen und sich ganz doll die Hände waschen“, erklärt die Sechsjährige. Die kleine Kinderschar, die sich zum „Kochen“ in der Küchenecke des Natur- und Waldkindergartens Breege versammelt hat, nickt eifrig und zerpflückt mit den Händen den im Kindergarten-Garten gesammelten „Salat“.

Helenas Mutter Aylin de Aquino lacht. „Man merkt sofort, dass die Kinder sich hier angekommen und wohl fühlen“, sagt die zweite Vorsitzende des Trägervereins Wurzeln, Flügel und Mee(h)r. Der Verein hat sich dieses Jahr neu gegründet, um ein Zeichen zu setzen, denn der Kindergarten wird spätestens im Frühjahr neue Räumlichkeiten in Juliusruh beziehen.

„Neuer Verein, neues Gebäude, neuer Schwung“, lacht Aquino. „Wir freuen uns - sind aber auch etwas traurig. Das alte Schulhaus hat seinen ganz eigenen Charme und wir fühlen uns hier sehr wohl.“ Doch das Gebäude wäre nur sehr teuer und aufwendig zu sanieren - und diese Sanierung würde nicht vom Land gefördert.

Soziales Wohnen im „alten“ Kindergarten

Auch Bürgermeister Arno Vetterick sieht den Umzug mit einem weinenden und einem lachenden Auge. „Ich bin in diesem Gebäude noch selbst zur Schule gegangen. Es ist schade, dass wir es nicht für den Kindergartenbetrieb erhalten können.“ Ganz aufgeben will die Gemeinde das Gebäude aber nicht: „Wir überlegen, dort soziale Mietwohnungen zu installieren. Wir brauchen erschwinglichen Wohnraum - und eine Kita. Was einmal weg ist, ist weg. Das wollen wir nicht.“

Der Kita- Neubau in Juliusruh Quelle: Gaia Born

Daher hat sich der Bürgermeister mit viel Engagement in die Gebäudefrage eingebracht - und eine Lösung gefunden: Auf dem Gelände der Kurverwaltung Juliusruh, nur ein paar Schritte vom Strand entfernt, entsteht gerade ein neues Gebäude für die Kindergartenkinder.

Hier sind noch Kita-Plätze frei Die Elterninitiative Wurzeln, Flügel und Mee(hr) e.V. ist Träger des Natur- und Waldkindergartens der Gemeinden Breege und Juliusruh. Die Einrichtung bietet Platz für 22 Kindergarten- und 6 Krippenkinder. Für Kinder ab 3 Jahren sind noch Plätze verfügbar. Wer sich um einen Kindergartenplatz oder die Kita-Leitung bewerben möchte, kann sich gern an den Verein wenden, Telefon 038391/939757, E-Mail: WFM-Breege@gmx.net

Neuer Kindergarten dicht am Strand

„Wir sind sehr glücklich, dass wir ein Gebäude bekommen, das noch mehr unserem Natur-Konzept entspricht: Der Strand und der Wald sind ganz nah. So können wir viel Zeit draußen verbringen“, sagt Aylin Aquino. „Wegen der baulichen Voraussetzungen dürfen wir zukünftig auch Kinder ab einem Jahr betreuen - ein zusätzlicher Bonus für die Eltern.“ Die Bauarbeiten sollen bis Dezember beendet sein, dann wird die Inneneinrichtung bestellt.

Mitten in der Natur am glücklichsten: Die Kids aus der Breeger Kita Quelle: Gaia Born

Und auch ein umfangreiches Außengelände nach Plänen des Vereins wird es geben. „Wir werden das, was bisher gut funktioniert hat, auch am neuen Standort umsetzen. Wir wollen keine Einrichtung sein, sondern ein Zuhause, in dem sich die Kinder aufgehoben und geborgen fühlen können“, sagt Aylin Aquino. Vor dem Umzug steht noch eine Veränderung an: „Unsere Kita-Leitung wird Mitte Dezember aus persönlichen Gründen aufhören. Wir wünschen uns eine neue Kita-Leitung, die Lust hat, sich einzubringen und das Leben im Kindergarten aktiv zu gestalten.“

Von Gaia Born